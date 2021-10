Savencia : bonne croissance organique tirée par l'International

(Boursier.com) — A 4.017 millions d'euros fin septembre, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 321 millions d'euros ou 8,7% dont 7,5% au titre de la croissance organique. L'impact de périmètre positif de 3,2% provient de la prise de contrôle de la société CF&R au 1er mai 2020. Il est partiellement compensé par un effet de change négatif de 2,1% qui résulte principalement de la dévaluation des monnaies sud-américaines et du rouble ainsi que dans une moindre mesure de la revalorisation de l'euro à l'égard de l'ensemble des autres monnaies.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 5,6%. Il s'appuie sur une croissance des volumes à marques stratégiques notamment en Europe et un fort développement des marchés internationaux.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers augmente à taux de change et périmètre constants de 10,2%.

Cette situation provient principalement d'une demande soutenue pour les ingrédients laitiers et d'une évolution favorable des cotations des produits industriels.

Enfin, les Produits Fromagers comme les Autres Produits Laitiers bénéficient de la sortie du confinement au niveau mondial et du rebond de la restauration hors foyer tant en Europe qu'à l'International.

Perspectives

Les tensions inflationnistes, les risques de pénurie et le niveau de consommation seront des sujets critiques d'attention. Dans cet environnement, le Groupe poursuivra cependant le développement de ses marques à l'International.

Parallèlement, les équipes de Savencia Fromage & Dairy se focaliseront plus particulièrement sur :

- La reconstruction des activités de Corman, à la suite des inondations intervenues le 15 juillet dernier à Goé en Belgique.

- La poursuite de l'adaptation de ses offres produits à l'évolution de la consommation.

Dans ce contexte volatile et incertain, la qualité de ses produits, la force de ses marques et par-dessus tout l'engagement très fort de ses collaborateurs permettront à Savencia Fromage & Dairy de faire face à cet environnement difficile.