Satellites : Viasat s'offre Inmarsat

(Boursier.com) — La consolidation est en marche dans l'industrie spatiale. Viasat a accepté de débourser près de 4 milliards de dollars pour racheter son concurrent Inmarsat Group Holdings. L'opération débouchera sur la création de la plus grande entreprise de satellites géostationnaires au monde. La firme californienne va verser 850 millions de dollars en espèces et 3,1 milliards de dollars en actions pour s'offrir son homologue britannique. Elle assumera également une dette de 3,4 milliards de dollars. L'opération devrait être conclue au cours du second semestre 2022.

Le nouvel ensemble disposera d'une flotte de 19 satellites, alors que 10 autres sont en cours de construction pour un lancement dans les trois prochaines années. Ses revenus combinés sont estimés à plus de 4 Mds$ et son Ebitda ajusté à 1,4 Md$. L'opération permettra aux deux entreprises de se positionner pour se développer sur le marché "très concurrentiel" des communications, a déclaré Mark Dankberg, président exécutif de Viasat. "Nous voulons être positionnés pour croître rapidement".

Les groupes 'traditionnels' du secteur doivent faire face au développement très rapide de nouveaux acteurs tels que SpaceX d'Elon Musk, Oneweb ou le projet de constellation Kuiper d'Amazon.com.