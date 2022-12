Satellites : Advent s'offre Maxar Technologies pour 6,4 milliards de dollars, dette comprise

(Boursier.com) — Belle opération dans l'industrie des satellites. Maxar Technologies, société de technologie spatiale spécialisée dans la fabrication de satellites de télécommunication et d'observation de la Terre, va être rachetée par Advent International. La société de capital-investissement a accepté de débourser 53 dollars par action pour reprendre sa cible dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à environ 4 milliards de dollars (6,4 milliards de dollars dette comprise). L'offre matérialise une prime de 124% sur le cours de clôture de Maxar hier à Wall Street.

La firme basée dans le Colorado a vu son cours chuter cette année, la société ayant notamment raté ses objectifs de bénéfices et révisé à la baisse ses projections pour 2022. Advent a déclaré qu'il accorderait la priorité au travail de Maxar avec les agences de défense et de renseignement américaines. La technologie de Maxar est utilisée pour le renseignement géospatial et la défense et alimente également Google Maps, selon le Wall Street Journal, qui a dévoilé en premier l'accord. La transaction devrait être finalisée à la mi-2023.