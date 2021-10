SAS adopte la solution Skywise d'Airbus

(Boursier.com) — Scandinavian Airlines a signé un contrat de 5 ans avec Airbus, devenant ainsi le dernier opérateur européen à adopter la solution numérique Skywise Health Monitoring (SHM) de l'avionneur. Scandinavian Airlines appliquera le service à l'ensemble de sa flotte de 78 appareils des familles A320, A330 et A350.

Skywise Health Monitoring aidera les départements de maintenance et d'ingénierie de Scandinavian Airlines à identifier, prioriser, analyser et traiter les événements en service. Le service permet de prendre des décisions plus rapidement et d'envoyer les avions à temps tout en minimisant les risques liés aux avions au sol, ce qui aidera la compagnie aérienne à gagner du temps et à réduire le coût de la maintenance non programmée des avions.