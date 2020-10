Sartorius Stedim : plus haut











(Boursier.com) — Sartorius Stedim s'adjuge 2% à 308,60 euros à Paris, alors que Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 240 à 293 euros, tout en restant 'neutre'. Berenberg avait auparavant débuté la couverture de la valeur avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 342 euros... Le broker estime que Sartorius Stedim est une "meilleure façon" de jouer l'industrie fondamentalement forte des "bioprocédés" que son actionnaire majoritaire Sartorius. De plus, le groupe est plus exposé au marché des bioprocédés que Sartorius, ses perspectives de croissance organique sont plus fortes, la progression des bénéfices est plus rapide et la combinaison de revenus récurrents est plus importante...