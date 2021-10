Sartorius Stedim : le résultat net courant fait un bond de 83%

(Boursier.com) — Sartorius Stedim a généré un chiffre d'affaires en progression de 56,2 % pour atteindre 2 109 millions d'euros ; marge d'EBITDA courant de 36,3 % pour les neuf premiers mois de son exercice.

Le groupe confirme la révision à la hausse effectuée au début du mois de juillet pour 2021.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, la forte demande en matière de technologies innovantes pour une production efficace de produits biopharmaceutiques a entraîné le développement très dynamique.

L'augmentation de la production de vaccins contre le coronavirus chez de nombreux clients a ajouté 24 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires. La croissance non organique apportée par les acquisitions a été d'environ 5 points de pourcentage.

Entre janvier et septembre 2021, l'EBITDA courant a augmenté de 76,1 % pour atteindre 766 millions d'euros et donc à un taux nettement plus élevé par rapport au chiffre d'affaires. La marge respective a bondi d'une année sur l'autre, passant de 31,5 % à 36,3 %. Le résultat net courant a fait un bond de 83% pour atteindre 509 millions d'euros alors que le résultat par action s'élève à 5,52 euros (9 mois 2020 : 3,02 euros).

La direction confirme ses prévisions de croissance, revues à la hausse pour la dernière fois en juillet, pour l'ensemble de l'année 2021. Par conséquent, le Groupe Sartorius Stedim Biotech prévoit une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ 48 % et une marge d'EBITDA courant d'environ 36%. Les objectifs à moyen terme revus en janvier 2021 demeurent inchangés et tablent sur un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de 33 % environ pour 2025.