Sartorius Stedim : la marge d'EBITDA est passée de 29,3% à 31,7%

Sartorius Stedim : la marge d'EBITDA est passée de 29,3% à 31,7%









(Boursier.com) — Les données préliminaires de l'activité 2020 de Sartorius Stedim indiquent que le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 34,6 % pour atteindre 1,91 MdE à taux de change constant (+32,6 % déclaré). Sartorius Stedim Biotech a donc excédé les prévisions publiées en début d'année, qui anticipaient une hausse du chiffre d'affaires de 11 % à 14 % et avaient été revues à la hausse en cours d'année.

Cet excellent résultat découle principalement de deux effets : en plus d'une forte croissance organique, les toutes dernières acquisitions ont représenté près de 6 points de pourcentage du développement non organique. Plusieurs clients de l'industrie biopharmaceutique ont en outre dû se préparer à la fabrication de vaccins contre le coronavirus et de thérapies du Covid-19, ce qui a été profitable à la société. L'influence de ces effets liés à la pandémie sur la croissance consolidée a représenté plus de 12 points de pourcentage.

La croissance des prises de commandes a été encore plus dynamique que celle du chiffre d'affaires, en hausse de 56,7% à taux de change constant, pour s'établir à 2,38 MdsE (+54,3 % déclaré). Les commandes en rapport avec la pandémie ont représenté près de 19 points de pourcentage de la croissance.

L'EBITDA courant, premier indicateur de résultat du groupe, a aussi considérablement progressé et présente un taux d'augmentation supérieur à celui du chiffre d'affaires, de 43,5 %, à 605 millions d'euros. La marge d'EBITDA correspondante est passée de 29,3 % à 31,7 % en glissement annuel. Le résultat net courant a augmenté de 45,9 %, atteignant 384 millions d'euros. Le résultat net courant par action a bondi de 45,9 %, passant de 2,85 euros un an auparavant à 4,16 euros.