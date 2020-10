Sartorius Stedim : encore du soutien

(Boursier.com) — Sartorius Stedim grimpe encore de près de 3% à 329 euros sur le marché parisien, alors que la société a dévoilé cette semaine des résultats en forte hausse et a relevé une nouvelle fois sa guidance annuelle... Sur les 9 mois clos fin septembre, le fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique a enregistré un EBITDA courant de 434,7 millions d'euros (+39,2%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 29,2% (déclaré : 28,1%) à 1,38 MdE. La marge s'améliore ainsi de 29% à 31,5% en glissement annuel.

Les économies d'échelle significatives ont joué le rôle le plus important pour cette augmentation considérable de la rentabilité pendant que la réduction des coûts dans certains domaines suite à la pandémie a contribué un effet supplémentaire. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2020, les prises de commandes ont bondi de 43,9% (déclaré : +42,8%) à 1,64 MdE.

Porté par cette bonne performance au cours des 9 premiers mois de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires consolidé dans le haut de la fourchette prévue jusqu'à présent (entre 26% et 30%), voire légèrement supérieure. Selon les projections actuelles, Biological Industries devrait contribuer à hauteur d'environ 3 points de pourcentage à la croissance non organique contre près de 2 points de pourcentage pour les parts du portefeuille de Danaher.

Face à une croissance soutenue des ventes et des coûts légèrement réduits, la marge d'EBITDA courant du groupe est à présent estimée à 32% (contre 31% précédemment). Annoncée début octobre, l'acquisition du spécialiste de la purification BIA Separations devrait être effective d'ici la fin de l'année 2020. Elle ne devrait avoir aucun impact majeur sur le chiffre d'affaires ou l'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech pour l'ensemble de l'exercice.

A moyen terme et compte tenu des incertitudes actuelles, Sartorius Stedim Biotech maintient ses objectifs visant à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de près de 30% d'ici 2025. La direction annoncera ses projections pour le prochain exercice et détaillera ses objectifs 2025 lors de la publication des chiffres préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2020. Parmi les derniers avis de brokers, la SG est repassée à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 388 euros.