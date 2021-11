Sartorius Stedim : de la visite !

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher se rendra demain vendredi 26 novembre à Marignane, pour visiter la Plateforme d'Accélération vers l'Industrie du Futur (PRACCIIS). Ce site a pour objectif de favoriser le développement des PME et ETI de la Région Sud par l'utilisation de nouvelles technologies ou procédés, comme le numérique, les contrôles avancés, la robotique ou encore l'impression 3D. La ministre annoncera, à cette occasion, les nouveaux lauréats de l'appel à projets "Plateformes d'accélération vers l'industrie du futur" et le lancement d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt.

Elle se rendra ensuite à Forindustrie, le Forum de l'industrie de demain, où elle participera au Grand Débat organisé par La Provence sur le thème "Réinventons l'industrie", aux côtés de Renaud Muselier, président de Région PACA, Jean-Bernard Levy, PDG d'EDF, Julie Paume, directrice générale de Germe SA, Florence Verzelen, directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, et Alexandre Saubot, président de France Industrie. A l'issue de cette table ronde, Agnès Pannier-Runacher et Renaud Muselier feront de nouvelles annonces concernant le dispositif Territoires d'industrie dans la région.

La ministre poursuivra son déplacement à Aubagne, sur le site Sartorius Stedim. Cette entreprise pharmaceutique, spécialisée dans la production de systèmes de transfert aseptique nécessaires à la fabrication de biothérapies et de vaccins, présentera son projet de développement.

Après une visite du site, Agnès Pannier-Runacher fera un point d'étape sur le soutien du gouvernement aux industries de santé, et annoncera les nouveaux lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt visant à renforcer les capacités de production françaises dans la lutte contre la Covid-19 ("Capacity Building").