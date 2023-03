Sartorius Stedim Biotech s'offre Polyplus pour 2,4 milliards d'euros !

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech vient de signer un bel accord en vue d'acquérir Polyplus pour une somme voisine de 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés, dont Archimed et WP GG Holdings IV B.V., une filiale de Warburg Pincus. Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, développe et produit des réactifs de transfection, des réactifs de transfection d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication, autant de composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et autres produits thérapeutiques modernes. Polyplus, qui enregistre "des taux de croissance élevés", devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires "dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros" et une marge d'Ebitda "très importante". La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la présentation au comité d'entreprise pour consultation et l'approbation par les autorités réglementaires, et devrait être conclue au troisième trimestre 2023.

Fondée en 2001 et établie à Strasbourg, Polyplus dispose de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. L'entreprise a développé son champ d'expertise au-delà des réactifs de transfection grâce à l'acquisition de technologies voisines telles que la conception de plasmides et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

La société mère ultime Sartorius AG recevra une facilité de crédit-relais de la part de J.P. Morgan pour une période transitoire afin de financer la transaction. Sartorius entend rembourser ce crédit à l'aide d'instruments financiers à long terme qui pourraient inclure un élément de fonds propres.

"Les solutions innovantes de Polyplus sont très complémentaires de notre portefeuille, en particulier de notre offre de milieux de culture cellulaire et de composants essentiels au développement et à la fabrication de thérapies avancées. Il existe également de solides synergies avec notre portefeuille de solutions en aval pour la fabrication de produits pour les thérapies géniques", a déclaré René Fáber, membre du Conseil d'administration et directeur général de Sartorius Stedim Biotech. "Sur le marché dynamique et en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques, les vecteurs viraux sont nécessaires pour transférer les gènes intéressants dans les cellules. Les projets de développement de ces thérapies se multiplient et celles-ci sont de plus en plus nombreuses à franchir des étapes décisives. En sa qualité de fournisseur leader de composants essentiels à la production de thérapies cellulaires et géniques, le duo Sartorius Stedium Biotech et Polyplus sera extrêmement bien positionné pour jouer un rôle majeur dans ce domaine dynamique".