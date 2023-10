(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech reste sous pression en ce début de semaine à Paris avec un titre qui cède 2,8% à 182 euros. L'action du fabricant de matériel de laboratoire a décroché de plus de 16% vendredi dans le sillage d'un avertissement sur résultats qui n'est pas passé inaperçu dans les salles de marché. Le fabricant de matériel de laboratoire s'attend désormais à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19% (-14% hors éléments liés au Covid-19), contre un repli "d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines". En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28%, contre environ 30% visé auparavant et 35% pour l'exercice précédent.

Les analystes sont logiquement nombreux à revoir leur copie sur le dossier à l'image de la SocGen qui a dégradé le titre à 'vendre' tout en coupant sa cible de 276 à 175 euros. Jefferies a de son côté ramené son objectif de 310 à 240 euros mais reste à l''achat'.