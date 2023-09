Sartorius Stedim Biotech : résiste, broker en renfort

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech tente de résister à la nouvelle baisse du marché en début de séance avec un titre qui prend 0,5% à 260,9 euros. Jefferies a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'acheter' et une cible de 310 euros. L'analyste explique que les actions de la société allemande Sartorius et de sa filiale cotée en France ont nettement sous-performé depuis le début de l'année en raison du déstockage, d'avertissements sur résultats et d'un environnement incertain. Le système de suivi des stocks exclusif de Jefferies montre que le déstockage devrait se terminer en grande partie au cours du troisième trimestre. Le courtier favorise Sartorius Stedim Biotech car le groupe est susceptible de bénéficier davantage du réapprovisionnement.