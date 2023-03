Sartorius Stedim Biotech : René Fáber succède à Joachim Kreuzburg

(Boursier.com) — Lors de la réunion du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech SA du 27 mars, René Fáber (Directeur Général Délégué et membre du Conseil d'administration) a été nommé Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech SA, avec prise d'effet au 28 mars 2023. Il succèdera à Joachim Kreuzburg, à la fois Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech SA depuis juin 2007. Joachim Kreuzburg restera Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech SA et Directeur Général de son actionnaire majoritaire, Sartorius AG.

Nommé membre du Conseil d'administration en mars 2019, René Fáber est Directeur général délégué depuis février 2022.

A compter du 28 mars 2023, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech SA sera composé de : Joachim Kreuzburg (Président), René Fáber (Directeur Général), Christelle Baudere, Pascale Boissel, Susan Dexter, Anne-Marie Graffin, Lothar Kappich et Henri Riey.