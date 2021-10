Sartorius Stedim Biotech recule, le marché espérait un nouveau relèvement de la guidance

(Boursier.com) — Le marché en veut toujours plus ! Sartorius Stedim Biotech, qui avait pris pour habitude de relever ses objectifs annuels trimestre après trimestre, cède 3,7% à 453,9 euros après avoir 'simplement' confirmé sa guidance annuelle. Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique vise ainsi toujours une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ 48% et une marge d'EBITDA courant d'environ 36% en 2021. Les objectifs à moyen terme revus en janvier 2021 demeurent inchangés : un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de 33% environ pour 2025.

"Nous pensons que le marché spéculait grandement sur une nouvelle hausse des prévisions", affirme Berenberg. Bien que l'absence de relèvement puisse refléter un certain conservatisme, l'analyste estime que cela pourrait également signifier des incertitudes générales concernant les délais de conversion des commandes.

"Bien que nous considérions le troisième trimestre comme positif, la - seule - confirmation des prévisions est légèrement négative à nos yeux. Cependant, la direction était plutôt conservatrice dans le passé, et une augmentation potentielle n'aurait pas été si transformatrice à notre avis", note Oddo BHF, à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 530 euros.

Malgré le repli du jour, le titre affiche encore un copieux gain de plus de 60% depuis le premier janvier.