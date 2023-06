Sartorius Stedim Biotech recule encore après sa chute d'hier

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech perd encore 2% ce mardi, à 236 euros, après avoir décroché de près de 13% hier dans la foulée de son gros avertissement sur résultats. Un "warning" accompagné logiquement d'un avertissement de sa maison-mère Sartorius AG qui soulèvent des questions sur la réalisation par Sartorius AG de ses objectifs à long terme et sur l'acquisition de Polyplus par Sartorius Stedim...

Parmi les derniers avis d'analystes, Credit Suisse a coupé sa cible de 300 à 250 euros en étant 'neutre', car si la réduction des prévisions pour Sartorius était attendue, "elle est plus profonde que redouté". L'avertissement sur les bénéfices et l'incertitude persistante entourant la reprise des bioprocédés renforcent encore l'avis 'neutre' du courtier sur Sartorius AG. Les raisons de l'avertissement vont au-delà des problèmes précédemment signalés sur les stocks et soutiennent l'idée qu'un ralentissement sera prolongé et forcera une 'dévalorisation'.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') a estimé pour sa part que l'ampleur de l'avertissement de Sartorius AG était "bien plus important" que les attentes les plus baissières pour l'exercice 2023. L'analyste s'attend désormais à ce que le consensus soit revu en baisse d'environ 20% pour les deux sociétés... Les nouvelles prévisions impliquent également une croissance composée des revenus au-delà de la moyenne historique, ce qui signifie que les objectifs de Sartorius pour l'exercice 2025 semblent désormais plus ambitieux, selon l'analyste. L'incertitude quant à la réalisation des objectifs à long terme de Sartorius pourrait devenir un surplomb pour le titre.