Sartorius Stedim Biotech : prises de bénéfices

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech consolide de 6% à 267,4 euros après avoir atteint de nouveaux sommets au cours des dernières séances suite au nouveau relèvement de ses objectifs annuels. L'entreprise a confirmé ce matin ses prévisions de croissance et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2020, dévoilées la semaine passée. La direction anticipe une croissance des ventes de 26 à 30% (contre 17 à 21% auparavant) et une marge EBITDA courant d'environ 31% (contre 30% auparavant), les chiffres étant donnés à taux de change constants comme par le passé... "Cette évolution des résultats anticipés par rapport aux dernières prévisions est largement imputable à la pandémie de coronavirus, les produits de Sartorius Stedim Biotech étant utilisés pour la fabrication de vaccins et médicaments antiviraux".

Malgré la demande actuellement accrue, Sartorius Stedim Biotech ne juge à ce jour pas nécessaire de réajuster ses perspectives à moyen terme d'ici 2025. L'entreprise table toujours sur un chiffre d'affaires de près de 2,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant à hauteur d'environ 30% en 2025 sous réserve que les fondamentaux à moyen terme restent inchangés sur le marché biopharmaceutique. Il est ainsi momentanément impossible de prévoir si la demande actuellement accrue dans le domaine des vaccins et médicaments antiviraux se traduira par une hausse durable de la demande dans ces secteurs. En outre, les autorisations de mise sur le marché pourraient être retardées pour certains produits biopharmaceutiques en raison du report de séries de tests cliniques dans un contexte de pandémie. Les répercussions de ces différents effets ne peuvent actuellement être spécifiées avec certitude en termes de chiffres et de délais, souligne la firme.

A la suite de ces annonces, Gilbert Dupont dégrade la valeur à 'réduire' avec un objectif rehaussé de 250 à 265 euros.