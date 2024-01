(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats préliminaires non audités pour l'exercice 2023 et fournit ses prévisions pour 2024 ainsi que de nouvelles perspectives à moyen terme

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 2.775 millions d'euros, soit une baisse organique de 20,7% et de 18,7% en tenant compte des acquisitions (baisse déclarée : -20,5%)

L'EBITDA courant ressort à 785 millions d'euros, avec une marge correspondante de 28,3%. Le résultat net est de 310 millions d'euros.

Le groupe souligne une reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre avec une prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Sartorius Stedim Biotech prévoit un retour à une croissance rentable en 2024 et une évolution dynamique de ses activités durant les 5 années à venir, soit jusqu'en 2028. En 2023, la faiblesse de la demande, qui a duré plus longtemps que prévu après la pandémie, a entraîné une baisse temporaire du chiffre d'affaires et du résultat dans tout le secteur des sciences de la vie.

"2023 a été une année de transition pour notre industrie. Le déstockage, des niveaux de production relativement faibles et des activités d'investissement modestes chez les clients ont pesé sur le développement de notre activité et entraîné une baisse du chiffre d'affaires. Dans le même temps, grâce aux mesures de réduction des coûts, notre rentabilité s'est maintenue à un niveau sain, supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. De nombreux clients ayant bien avancé dans l'optimisation de leurs niveaux de stocks, nous avons vu l'activité reprendre à la fin du troisième trimestre et nous prévoyons que cette tendance s'imposera progressivement pendant l'exercice en cours", a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

"D'un point de vue stratégique, l'acquisition de Polyplus, spécialiste des réactifs de transfection, et le développement correspondant de notre plateforme technologique d'applications pour les thérapies cellulaires et géniques ont constitué des étapes importantes pour notre entreprise en 2023. Le portefeuille va nous permettre d'aider de manière significative nos clients à commercialiser plus rapidement ces thérapies hautement innovantes, et ainsi à les mettre à disposition des patients", poursuit-il.

Développement des activités

En 2023, la normalisation de la demande suite à la pandémie et une réduction plus longue que prévu des stocks des clients ont conduit à des résultats faibles et à de nombreuses modifications des prévisions, dans toute l'industrie des sciences de la vie. En conséquence, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a lui aussi diminué par rapport à la base élevée de l'exercice précédent, caractérisé par les effets positifs exceptionnels du Covid-19.

L'entreprise a ainsi enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2.775 millions d'euros en 2023, soit une baisse de 18,7% à taux de change constant (prévisions : environ -19%, baisse organique : -20,7%, baisse déclarée : -20,5%). Ce chiffre inclut une contribution à la croissance provenant des acquisitions3 d'environ 2 points de pourcentage.

Si l'on exclut les activités liées à la pandémie, la baisse à taux de change constant se situe à environ 14%. Cette évolution atone est principalement imputable à la réduction des stocks des clients, qui a démarré après la pandémie, mais dure plus longtemps qu'escompté - dans certains cas en raison de niveaux de production relativement faibles -, à l'arrêt presque total avec les clients russes et à des investissements globalement faibles des clients, principalement en Chine et aux États-Unis.

Comme prévu, la faiblesse globale du marché a affecté toutes les zones. Dans la zone EMEA, qui constitue environ 39% du chiffre d'affaires du Groupe, le chiffre d'affaires est en recul de 16,7% par rapport à l'année précédente, fortement marquée par les commandes des fabricants de vaccins. La croissance a également été freinée par l'arrêt des activités avec les clients russes. En raison de la réduction des stocks et de faibles investissements par les clients aux États-Unis, le chiffre d'affaires accuse une baisse de 15,5% sur le continent américain, qui représente environ 38% du chiffre d'affaires total du Groupe. Le ralentissement des investissements est encore plus marqué en Chine et conduit à une baisse significative de 26,4% du chiffre d'affaires dans la zone Asie/Pacifique, qui représente environ 23% du chiffre d'affaires total du Groupe.

La faiblesse temporaire de l'environnement commercial transparaît encore plus significativement dans les prises de commandes, en recul de 23,6% à taux de change constant (baisse déclarée : - 25,3%) à 2.476 millions d'euros. Parallèlement à la réduction des stocks menée avec succès par les clients, l'activité a commencé à reprendre à la fin du troisième trimestre, de sorte que les prises de commandes dépassent légèrement le chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

L'EBITDA courant du Groupe a diminué de 35,7% pour atteindre 785 millions d'euros, en raison de l'évolution des volumes et des effets de la gamme de produits. La marge résultante atteint 28,3% (prévisions : légèrement supérieure à 28% ; période de l'année précédente : 35%). Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant se monte à 386 millions d'euros, contre 797 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, tandis que le résultat net atteint 310 millions d'euros, contre 876 millions d'euros en 2022. Le résultat net courant par action est de 4,19 euros (exercice précédent : 8,64 euros) et le résultat net par action à 3,36 euros (exercice précédent : 9,51 euros).

Au 31 décembre 2023, Sartorius Stedim Biotech employait 10.662 personnes à l'échelle du Groupe, contre 11.934 à la clôture de l'exercice précédent. Cette réduction est principalement imputable à l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la rotation habituelle du personnel.

Indicateurs financiers clés

Les capitaux propres se situaient à 2.673 millions d'euros au 31 décembre 2023. Suite à l'acquisition de Polyplus, le ratio de capitaux propres s'élevait à 34,5%, conformément aux attentes (31 décembre 2022 : 2.514 millions d'euros et 49,6% respectivement). L'endettement brut s'est établi à 3.682 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1.136 millions d'euros), tandis que l'endettement net se montait à 3.565 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant2 à 4,5 (31 décembre 2022 : 1.029 millions d'euros et 0,8 respectivement). Le flux net de trésorerie d'exploitation s'élève à 746 millions d'euros, contre 612 millions d'euros à la même période l'année précédente.

Malgré la baisse du résultat, cette augmentation est principalement due, comme prévu, à l'optimisation du fonds de roulement. Alors que Sartorius Stedim Biotech avait systématiquement augmenté ses stocks en 2022 et les années précédentes afin de garantir sa capacité d'approvisionnement compte tenu de chaînes logistiques temporairement contraintes, les réductions de stocks ont commencé comme prévu en 2023. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 17,1% (même période de l'exercice précédent : 12,3%).

Perspectives pour l'exercice 2024

Sur la base d'une légère reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre 2023 et des prévisions de marché émises par les observateurs de l'industrie, Sartorius Stedim Biotech prévoit de renouer avec une croissance rentable en 2024 et au-delà. Toutefois, les mesures d'optimisation des stocks des clients n'étant pas achevées, l'entreprise s'attend à ce que l'activité augmente progressivement tout au long de l'année, ce qui aura pour conséquence des résultats modérés au premier semestre 2024. De plus, les performances de l'entreprise pourraient également être affectées par l'augmentation des tensions géopolitiques.

Dans ce contexte de tendances de marché toujours assez instables et donc de visibilité limitée, la direction estime que le chiffre d'affaires du Groupe devrait augmenter d'un pourcentage à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure, un chiffre incluant la contribution des entreprises acquises à hauteur d'environ 2 points de pourcentage.

En termes de rentabilité, la direction prévoit que la marge d'EBITDA courant dépasse 30%, contre 28,3% pour l'année précédente. La rentabilité supérieure à la moyenne des activités de Polyplus aura un effet légèrement positif sur l'évolution de la marge. Le ratio d'investissement devrait s'établir autour de 13%, en dessous des 17,1% de l'exercice précédent. Hors mesures potentielles relatives au capital et/ou acquisitions, le ratio endettement net / EBITDA courant2 devrait atteindre 3,5.

"Au-delà de la satisfaction des clients, de l'innovation et de la croissance organique, nous mettrons tout en oeuvre pour continuer à gagner en efficacité et générer des liquidités en 2024, afin de réduire l'effet de levier, qui se trouve à un niveau élevé suite à l'acquisition de Polyplus. Afin de nous désendetter encore plus rapidement tout en maintenant notre flexibilité stratégique, nous envisageons toujours des mesures concernant les capitaux propres, en fonction des conditions du marché, avec pour objectif une réduction de l'effet de levier d'environ un ratio", explique René Fáber.

Perspectives à moyen terme d'ici 2028

Sartorius Stedim Biotech entend générer une croissance rentable à long terme et prévoit de se développer plus rapidement que le marché.

Selon les nouvelles perspectives à moyen terme, le Groupe prévoit une croissance annuelle moyenne comprise entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines au cours des cinq prochaines années ; les acquisitions devraient y contribuer à hauteur d'environ un cinquième. La marge d'EBITDA courant de l'entreprise devrait également augmenter et atteindre plus de 35% en 2028. Les objectifs de marge prennent en compte les dépenses d'environ 1% du chiffre d'affaires du groupe dans le cadre de la réduction de l'intensité des émissions de CO2 de l'entreprise.

"Nos objectifs restent ambitieux, car nous prévoyons que la demande de produits biopharmaceutiques et de vaccins continuera à augmenter, en raison d'une population croissante et vieillissante, d'un meilleur accès aux médicaments sur les marchés émergents ainsi que d'un marché des biosimilaires et des thérapies cellulaires et géniques en croissance rapide. Dans le même temps, nous constatons un besoin d'innovation constant, visant non seulement à donner vie aux promesses des nouvelles thérapies, mais aussi à soutenir les efforts de nos clients en matière de développement durable. Grâce à notre vaste portefeuille, nous sommes extrêmement bien placés pour aider nos clients dans leurs initiatives et continuer à progresser plus vite que le marché", conclut René Fáber.