Sartorius Stedim Biotech : pression confirmée

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech recule de près de 6% ce lundi, à 168 euros, alors que le groupe a dévoilé des résultats sur 9 mois en forte baisse après avoir déjà publié un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,069 milliards d'euros sur la période, en déclin de 19% à taux de change constant (baisse organique : -20,6% ; baisse déclarée : -20,5%).

Ce chiffre inclut une contribution à la croissance provenant des acquisitions d'environ 2 points de pourcentage. Si l'on exclut les activités liées au Covid-19, la baisse à taux de change constant se situe légèrement en dessous de 13%. Les raisons principales sont liées à une baisse des stocks après la fin de la pandémie, les faibles niveaux de production chez certains clients, l'arrêt en grand partie des activités en Russie et un niveau d'investissement globalement au ralenti de la part des clients, principalement en Chine et aux États- Unis.

Sous pression

L'EBITDA courant a chuté de 34,9% à 594 millions d'euros, en raison d'une baisse du développement des volumes et des effets de la gamme de produits. La marge résultante est de 28,7% (contre 35% sur l'exercice précédent). Les effets de prix du côté de l'approvisionnement et du côté des clients se sont largement compensés. Enfin, le résultat net courant s'élève à 320 ME, contre 607 ME à la même période l'année précédente.

L'environnement de marché temporairement plus faible s'est également reflété dans les prises de commandes, qui ont diminué de 31% à taux de change constant (rapporté : -32,4%) pour atteindre 1,760 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois. Conformément aux progrès réalisés par les clients dans la réduction de leurs stocks, il y a eu des signes d'une légère reprise des prises de commandes à la fin du troisième trimestre.

Ajustements en baisse

Dans le contexte d'une reprise industrielle plus lente que prévu, Sartorius Stedim confirme sa guidance annuelle revue à la baisse la semaine passée et prévoit une baisse du chiffre d'affaires d'environ 19% ; si l'on exclut les éléments liés au Covid-19, un REPLI d'environ 14%. Selon les prévisions, les acquisitions devraient contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires. En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28 %. Le ratio d'investissement en 2023 devrait se situer autour de 18 % et le ratio endettement net / EBITDA courant autour de 4,5.

L'entreprise a souligné que ses perspectives de marché demeuraient fondamentalement positives à moyen et long terme et continue de se considérer en position de force par rapport à la concurrence... La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier prochain. Son ambition à moyen terme est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024. Parmi les derniers avis de brokers, BNP Paribas Exane a maintenu sa recommandation à 'surperformance' sur Sartorius Stedim, mais avec un objectif de cours ramené de 300 à 235 euros.