Sartorius Stedim Biotech : plonge après le nouveau warning

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech décroche de 11,3% à 199,6 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après son avertissement sur résultats. Le fabricant de matériel de laboratoire s'attend désormais à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19% (-14% hors éléments liés au Covid-19), contre un repli "d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines". En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28%, contre environ 30% visé auparavant et 35% pour l'exercice précédent.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,069 milliards d'euros durant, en déclin de près de 19% à taux de change constant. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier 2024. Son ambition à moyen terme jusqu'en 2025 est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

Morgan Stanley affirme que la faiblesse au troisième trimestre était quelque peu anticipée, mais pas à ce niveau. La banque ne considère pas non plus cela comme un 'clearing event'. Après avoir abaissé ses estimations de bpa ajusté de 20% à 31%, Oddo BHF coupe sa cible de 280 à 206 euros. L'incertitude entourant les nouvelles orientations à moyen terme et la faible demande de solutions de bioprocédés continueront de peser sur le cours de l'action. " Même si les premiers coups de feu verts peuvent être perçus comme positifs, nous nous sentons plus à l'aise de rester à l'écart et de réitérer notre avis 'neutre'", détaille l'analyste.

Gilbert Dupont a par ailleurs dégradé le dossier à 'réduire' tout en ramenant son objectif de 280 à 221,7 euros.