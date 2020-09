Sartorius Stedim Biotech : net repli

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech, dont le cours a doublé depuis le premier janvier, cède 3,5% à 292,6 euros ce jeudi. Selon nos informations, AlphaValue a réitéré son avis 'vendre' sur le dossier avec une cible réduite de 194 à 191 euros. Sur la base des bonnes performances de l'entreprise au premier semestre et des prévisions de demande qui devraient rester élevées pour le reste de l'année, le groupe a rehaussé, mi-juillet, ses prévisions de croissance et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2020. La direction prévoit désormais une croissance des ventes de 26 à 30% (contre 17 à 21% auparavant) et une marge EBITDA courant d'environ 31% (contre 30% auparavant), les chiffres étant donnés à taux de change constants comme par le passé...

La révision à la hausse des prévisions est en partie liée à la pandémie actuelle de coronavirus car les produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux.