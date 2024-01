Sartorius Stedim Biotech : les analystes refont le point

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech recule de 0,9% ce lundi, à 239 euros, alors que le groupe a publié ses résultats préliminaires non audités pour l'exercice 2023 et fournit ses prévisions pour 2024, ainsi que de nouvelles perspectives à moyen terme. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 2.775 millions d'euros, soit une baisse organique de 20,7% et de 18,7% en tenant compte des acquisitions (baisse déclarée : -20,5%). L'EBITDA courant est ressorti à 785 millions d'euros, avec une marge correspondante de 28,3%. Le résultat net est de 310 millions d'euros.

Le groupe a souligné une reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre avec une prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d'affaires au quatrième trimestre...

Sartorius Stedim Biotech prévoit un retour à une croissance rentable en 2024 et une évolution dynamique de ses activités durant les 5 années à venir, soit jusqu'en 2028. En 2023, la faiblesse de la demande, qui a duré plus longtemps que prévu après la pandémie, a entraîné une baisse temporaire du chiffre d'affaires et du résultat dans tout le secteur des sciences de la vie.

"2023 a été une année de transition pour notre industrie. Le déstockage, des niveaux de production relativement faibles et des activités d'investissement modestes chez les clients ont pesé sur le développement de notre activité et entraîné une baisse du chiffre d'affaires. Dans le même temps, grâce aux mesures de réduction des coûts, notre rentabilité s'est maintenue à un niveau sain, supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. De nombreux clients ayant bien avancé dans l'optimisation de leurs niveaux de stocks, nous avons vu l'activité reprendre à la fin du troisième trimestre et nous prévoyons que cette tendance s'imposera progressivement pendant l'exercice en cours", a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

Au 31 décembre 2023, Sartorius Stedim Biotech employait 10.662 personnes à l'échelle du Groupe, contre 11.934 à la clôture de l'exercice précédent. Cette réduction est principalement imputable à l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la rotation habituelle du personnel... Parmi les derniers avis de brokers, HSBC est à l'achat sur Sartorius Stedim avec un objectif qui passe de 330 à 360 euros. JP Morgan 'surpondère' le dossier avec un objectif réhaussé de 280 à 315 euros. SG est à la vente, mais avec une cible qui grimpe de 188 à 190 euros...

Indicateurs financiers clés

Les capitaux propres se situaient à 2.673 millions d'euros au 31 décembre 2023. Suite à l'acquisition de Polyplus, le ratio de capitaux propres s'élevait à 34,5%, conformément aux attentes. L'endettement brut s'est établi à 3.682 millions d'euros, tandis que l'endettement net se montait à 3.565 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant2 à 4,5 (31 décembre 2022 : 1.029 millions d'euros et 0,8 respectivement). Le flux net de trésorerie d'exploitation s'élève à 746 millions d'euros, contre 612 millions d'euros à la même période l'année précédente.

Malgré la baisse du résultat, cette augmentation est principalement due, comme prévu, à l'optimisation du fonds de roulement. Alors que Sartorius Stedim Biotech avait systématiquement augmenté ses stocks en 2022 et les années précédentes afin de garantir sa capacité d'approvisionnement compte tenu de chaînes logistiques temporairement contraintes, les réductions de stocks ont commencé comme prévu en 2023. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 17,1% (même période de l'exercice précédent : 12,3%).

Perspectives pour l'exercice 2024

Sur la base d'une légère reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre 2023 et des prévisions de marché émises par les observateurs de l'industrie, Sartorius Stedim Biotech prévoit de renouer avec une croissance rentable en 2024 et au-delà... Toutefois, les mesures d'optimisation des stocks des clients n'étant pas achevées, l'entreprise s'attend à ce que l'activité augmente progressivement tout au long de l'année, ce qui aura pour conséquence des résultats modérés au premier semestre 2024. De plus, les performances de l'entreprise pourraient également être affectées par l'augmentation des tensions géopolitiques.

Dans ce contexte de tendances de marché toujours assez instables et donc de visibilité limitée, la direction estime que le chiffre d'affaires du Groupe devrait augmenter d'un pourcentage à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure, un chiffre incluant la contribution des entreprises acquises à hauteur d'environ 2 points de pourcentage.

En termes de rentabilité, la direction prévoit que la marge d'EBITDA courant dépasse 30%, contre 28,3% pour l'année précédente. La rentabilité supérieure à la moyenne des activités de Polyplus aura un effet légèrement positif sur l'évolution de la marge. Le ratio d'investissement devrait s'établir autour de 13%, en dessous des 17,1% de l'exercice précédent. Hors mesures potentielles relatives au capital et/ou acquisitions, le ratio endettement net / EBITDA courant2 devrait atteindre 3,5.

Perspectives à moyen terme d'ici 2028

Sartorius Stedim Biotech entend générer une croissance rentable à long terme et prévoit de se développer plus rapidement que le marché.

Selon les nouvelles perspectives à moyen terme, le Groupe prévoit une croissance annuelle moyenne comprise entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines au cours des cinq prochaines années ; les acquisitions devraient y contribuer à hauteur d'environ un cinquième. La marge d'EBITDA courant de l'entreprise devrait également augmenter et atteindre plus de 35% en 2028. Les objectifs de marge prennent en compte les dépenses d'environ 1% du chiffre d'affaires du groupe dans le cadre de la réduction de l'intensité des émissions de CO2 de l'entreprise...