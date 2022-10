Sartorius Stedim Biotech : le résultat net croît de 19% sur 9 mois ; objectif de rentabilité maintenu

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech a clôturé les 9 premiers mois de 2022 avec une croissance à deux chiffres pour son chiffre d'affaires. Ainsi, de janvier à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17% en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +23,4%) pour atteindre environ 2,603 milliards d'euros. Ces performances ont été portées par une croissance organique, tandis que les acquisitions ont contribué à environ deux points de pourcentage de cette hausse, comme anticipé. Tous les principaux segments de produits ont concouru à cette progression du chiffre d'affaires ; les activités liées à la pandémie ont largement chuté par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les trois régions commerciales (EMEA, Amériques et Asie-Pacifique) ont connu une croissance significative, la région Amériques en tête. Les restrictions en Chine face à la pandémie ainsi que les activités limitées en Russie ont pesé sur la croissance dans une faible mesure.

Suite à des chiffres exceptionnels l'an passé du fait de la pandémie, les prises de commandes ont décliné, comme prévu de janvier à septembre, pour s'établir à 2,601 MdsE (à taux de change constant : -12,8%, déclaré : -8,8 ).

L'Ebitda courant a progressé de 19,1% pour atteindre 912 millions d'euros. La marge correspondante s'est établie à 35% (36,3% un an plus tôt). Cette évolution a été influencée positivement par des économies d'échelle issues de la croissance du chiffre d'affaires, mais diluée par les effets de change et, conformément aux prévisions, par des frais supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi que par d'autres postes de coûts normalisés. Les effets des prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant a atteint 607 ME, soit une hausse considérable de +19,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Le résultat net courant par action s'élève à 6,58 euros (5,52 euros sur la même période de l'exercice précédent).

Indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Son ratio de capitaux propres a atteint le niveau particulièrement robuste de 46,1% au 30 septembre 2022 (31 décembre 2021 : 43,9%) malgré l'acquisition d'Albumedix clôturée fin septembre 2022.

Le ratio endettement net/ Ebitda courant s'est établi à 0,9 à la date de clôture (0,4 en fin d'exercice 2021). Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situe à -289 ME (-186 ME durant les 9 premiers mois de 2021). Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires s'élève à 11,1% (8,8% sur la même période de l'année précédente).

Au 30 septembre, Sartorius Stedim Biotech comptait un total de 12.120 employés dans le monde entier, soit 1.711 personnes de plus qu'à la fin du mois de l'exercice 2021. Suite à une hausse significative au cours des 6 premiers mois de l'année, les nouveaux recrutements se sont considérablement ralentis en début de 2e semestre 2022, conformément aux prévisions.

Perspectives 2022

La croissance du chiffre d'affaires consolidé devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19% prévue jusqu'à présent, la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à environ deux points de pourcentage.

Concernant la rentabilité, Sartorius Stedim Biotech table toujours sur une marge d'Ebitda courant à plus de 35%.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5% et le ratio investissement net / Ebitda courant est à présent prévu à près de 0,8 à la fin de l'exercice (environ 0,2 selon les précédentes prévisions) suite à la clôture de l'acquisition d'Albumedix. Ces projections ne tiennent pas compte d'autres acquisitions potentielles.