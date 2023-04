Sartorius Stedim Biotech : Le résultat net courant s'élève à 131 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech fait part d'un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, soit une baisse organique de 18,4% à taux de change constant et de 17,2% à taux de change constant en tenant compte des acquisitions (baisse déclarée : -15,8%). L'EBITDA courant se situe à 220 millions d'euros, soit une marge correspondante à 30,3%. Les prévisions pour l'ensemble de l'exercice sont confirmées malgré les incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale.

Ces dernières années, les activités liées au Covid-19 et l'accumulation de stocks par les clients avaient enclenché une forte dynamique de croissance. Comme prévu, la normalisation de la demande au sein de Sartorius Stedim Biotech se poursuit au premier trimestre 2023 et a conduit à une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat au cours des trois premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction anticipe toujours une croissance modérée de son chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire aussi élevée que celle enregistrée lors de l'exercice précédent.

"L'environnement volatile et des bases de comparaison difficiles ont fait de ces trois premiers mois de l'année une période intense. Comme prévu, la réduction des stocks des clients s'est poursuivie et l'activité liée au Covid-19 est devenue marginale. Bien que nous ayons ajusté nos capacités à court terme pour faire face à la demande actuelle et surveiller attentivement nos coûts, nous prévoyons que les effets de la normalisation ne joueront plus de rôle significatif au deuxième semestre. Nous confirmons donc nos prévisions pour l'exercice 2023, malgré les fortes incertitudes de l'environnement économique actuel, y compris dans notre secteur", a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. "Dans le même temps, nous avons lancé, au premier trimestre, un important processus d'acquisition relatif au projet de rachat de l'entreprise française Polyplus, et nous avons poursuivi notre ambitieux programme d'investissement, ce qui témoigne de notre confiance dans la croissance substantielle du marché biopharmaceutique. Les thérapies innovantes gagnent du terrain et les pipelines des clients se portent bien. Nous sommes donc bien positionnés pour soutenir leurs efforts de commercialisation de nouveaux médicaments."

Développement des activités

Comme prévu, la normalisation de la demande enclenchée au troisième trimestre 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023 dans toutes les régions, alors que le chiffre d'affaires lié au Covid-19 a presque totalement disparu. Au cours des trois premiers mois, Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, soit une baisse de 17,2% à taux de change constant (baisse organique : -18,4%, baisse déclarée : -15,8%) par rapport au niveau exceptionnellement élevé enregistré pour la même période de l'année précédente. En excluant les activités liées à la pandémie de Covid-19, la baisse se situe dans la fourchette supérieure d'un taux à un chiffre.

Suite à des chiffres exceptionnels l'an passé, les prises de commandes ont atteint 601 millions d'euros (à taux de change constant : -37,5%, baisse déclarée : -36,7%). Ces chiffres sont principalement liés à la réduction des stocks que les clients avaient accumulés durant la pandémie.

À 220 millions d'euros, l'EBITDA courant recule de 27,5% pour les trois premiers mois de l'année en raison d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation des prix de base. La marge correspondante s'est montée à 30,3% contre 35,2% pour la même période de l'exercice précédent. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant s'élève à 131 millions d'euros, contre 203 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat net courant par action s'élève à 1,43 euros (même période de l'exercice précédent : 2,21 euros). Au 31 mars 2023, le groupe employait 11.581 personnes dans le monde, contre 11 934 fin 2022.

Principaux indicateurs financiers

Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Les capitaux propres se situaient à 2.454 millions d'euros au 31 mars 2023, soit un ratio de capitaux propres1 à hauteur de 48,2% (31 décembre 2022 : 2.514 millions d'euros et 49,6% respectivement) ; l'endettement brut s'est établi à 1.307 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1.136 millions d'euros). L'endettement net se montait à 1.213 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant à 1,1 (31 décembre 2022 : 1 029 millions d'euros et 0,8 respectivement).

Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -116 millions d'euros contre -77 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 16% (même période de l'exercice précédent : 8,9%).

Perspectives pour l'exercice 2023

La direction confirme ses prévisions pour l'exercice en cours. En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter d'un pourcentage faible à un chiffre. Hors activités liées au Covid-19, l'augmentation devrait se situer dans une fourchette moyenne à élevée de pourcentage à un chiffre. Les acquisitions devraient générer environ 1 point de croissance, hors projet de rachat de Polyplus. La marge d'EBITDA courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent (35%).

L'entreprise poursuit son vaste programme de développement de ses capacités à moyen terme. En 2023, le ratio d'investissement devrait se situer à près de 12,5% et le ratio endettement net / EBITDA courant à environ 0,5. Les acquisitions possibles, y compris le projet de rachat de Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.