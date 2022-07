Sartorius Stedim Biotech : le résultat net courant a progressé de 26% au S1

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech publie un chiffre d'affaires en hausse de 22,1 % en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +27,5 %) pour atteindre environ 1 724 millions d'euros.

Ces performances ont été principalement portées par une croissance organique, les acquisitions ayant contribué à près de 2 points de pourcentage de la croissance du chiffre d'affaires. Tous les principaux segments de produits ont concouru à cette progression favorable avec de forts taux de croissance à deux chiffres, tandis que les affaires avec les fabricants de vaccins se sont normalisées plus rapidement que prévu.

Face à la forte croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant a progressé de 24,5 % pour s'établir à 607 millions d'euros au cours du premier semestre. La marge correspondante a atteint 35,2 % (même période l'an passé : 36,1 %). Cette évolution a été influencée par des économies d'échelle positives, elles-mêmes contrebalancées par des effets de change négatifs et, conformément aux prévisions, par des coûts supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi qu'à l'augmentation des voyages d'affaires.

Les effets des évolutions de prix et des ajustements du côté des achats comme des clients se sont largement compensés. Le résultat net courant a atteint 405 millions d'euros, soit une hausse de 26% en glissement annuel. Le résultat net courant par action s'est établi à 4,40 euros (même période de l'exercice précédent : 3,49 euros).

La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15 % et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à 2 points de pourcentage. En termes de rentabilité, Sartorius Stedim Biotech anticipe toujours une marge d'EBITDA courant à plus de 35 %.