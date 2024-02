Sartorius Stedim Biotech lance une levée de fonds de 1,2 MdE

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech SA lance une offre d'actions nouvelles pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L'opération s'effectue par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

Sartorius Stedim Biotech a l'intention d'utiliser les produits nets de l'augmentation de capital pour accélérer son désendettement au-delà de la forte génération de trésorerie interne et de renforcer sa flexibilité stratégique globale. Au 31 décembre 2023, les prêts d'actionnaires en cours au sein du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élevaient à environ 3,56 MdsE, avec des maturités initiales s'échelonnant de 2026 à 2035 et des taux d'intérêts compris entre environ 3,5% et 4,9%. Sartorius Stedim Biotech a l'intention d'allouer au moins les 2/3 des produits nets de l'augmentation de capital afin de partiellement rembourser les prêts d'actionnaires consentis par l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech, Sartorius Aktiengesellschaft (Sartorius AG), et sa filiale, Sartorius Finance BV. Le solde, le cas échéant, serait affecté aux besoins généraux du groupe. Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d'environ [1,5x] au titre de la date de reporting la plus récente.

Sartorius AG, qui détient environ 73,6% du capital social de l'Emetteur, a fait part de son intention de participer à l'augmentation de capital en passant un ordre pour un montant en numéraire représentant environ un tiers de l'augmentation de capital, soit environ 400 millions d'euros sur la base d'une augmentation de capital de 1,2 MdE.

Le prix du placement pour les actions nouvelles sera déterminé en vertu de ce processus de construction d'un livre d'ordres. Le prix du placement sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%. Le prix du placement de l'augmentation de capital devrait être annoncé au plus tard avant le début des négociations sur Euronext Paris le ou autour du 7 février. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le ou autour du 9 février 2024.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Sartorius Stedim Biotech. Elles seront négociées sous le même Code ISIN que les actions existantes, FR0013154002, sur Euronext Paris.

Notamment, les actions nouvelles ouvriront droit aux dividendes qui seront éventuellement distribués en 2024 (au titre de l'exercice fiscal 2023).

Il est précisé qu'un actionnaire détenant 1% du capital social de Sartorius Stedim Biotech au 6 février, et qui ne participerait pas à l'augmentation de capital, détiendrait 0.95% du capital social sur une base non-diluée à l'issue de l'émission des actions nouvelles, ces calculs ayant été effectués sur la base d'un prix de l'offre égal au cours de clôture de l'action le 6 février 2024, soit 251 euros par action.