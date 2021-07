Sartorius Stedim Biotech : grimpe vivement après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Sartorius Stedim Biotech s'adjuge 4,7% à 412,6 euros. Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique a rehaussé hier soir ses objectifs annuels alors qu'il s'attend à des performances très solides sur son premier semestre.

Pour les 6 premiers mois de l'année (clôture au 30 juin), la société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 61% à taux de change constant, et une marge d'Ebitda courant entre 36% et 36,5%. Ces performances, supérieures aux attentes, sont enregistrées dans l'ensemble des régions. Elles sont à mettre au crédit de prises de commandes toujours soutenues, de chaînes d'approvisionnement solides et de capacités de production étendues.

Sur la base de cette croissance dynamique et de perspectives bien orientées pour le 2e semestre, le management a donc rehaussé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. La société anticipe maintenant une croissance du chiffre d'affaires consolidé proche de 48% (auparavant de 38%) et une marge d'Ebitda courant d'environ 36% (contre 34 % environ auparavant). Comme toujours, tous les chiffres sont indiqués à taux de change constant.

Dans ces conditions de momentum favorable, Oddo BHF réaffirme sa conviction : les multiples de SSB sont exceptionnellement élevés (PE 22 de plus de 50x / VE/EBITDA 22: supérieur à 30x), mais SSB demeure l'une des rares sociétés françaises relevant le plus régulièrement ses objectifs, présentant des marges parmi les meilleures (EBITDA/CA supérieur à 30%) et des fondamentaux durablement robustes (croissance vigoureuse de la bio-pharmacie, position oligopolistique, pas de pression prix, management prudent mais ambitieux). Aussi, le marché appréhende SSB non pas uniquement sur sa valorisation mais sur son newsflow (acquisitions, relèvement des objectifs). Aussi longtemps que cette chronique est tenue, le titre surperforme et peut encore surperformer...un peu basic, mais bien concret depuis...11 ans. Avec le relèvement de ces prévisions, le broker porte son objectif de 370 à 445 euros.

AlphaValue est par ailleurs passé de 'vendre' à 'accumuler' sur le titre ce matin.