Sartorius Stedim Biotech : grimpe après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech se distingue en début de séance avec un titre qui grimpe de 3,6% à 251 euros. Il faut dire que sur la base des bonnes performances de l'entreprise au premier semestre et des prévisions de demande qui devraient rester élevées pour le reste de l'année, le groupe a une nouvelle fois rehaussé ses prévisions de croissance et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2020. La direction prévoit désormais une croissance des ventes de 26 à 30% (contre 17 à 21% auparavant) et une marge EBITDA courant d'environ 31% (contre 30% auparavant), les chiffres étant donnés à taux de change constants comme par le passé.

La révision à la hausse des prévisions est en partie liée à la pandémie actuelle de coronavirus, car les produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux.

En raison de la pandémie en cours, ces prévisions sont soumises à une plus grande incertitude que d'habitude. En particulier, ces projections actualisées sont fondées sur l'hypothèse que les chaînes logistiques demeurent stables et que les chaînes de production restent opérationnelles, précise la firme.

Au premier semestre 2020, le groupe a augmenté ses prises de commandes selon des chiffres préliminaires de 34,1% en devises constantes. Le chiffre d'affaires à taux de change constant a augmenté de 22,0% et la marge d'EBITDA courant de l'entreprise a bondi à 30,2%.