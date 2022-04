Sartorius Stedim Biotech dévoile un T1 solide

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech dévoile un chiffre d'affaires en progression de 27,6 % à taux de change constant à 862 millions d'euros. Ces performances ont été portées par une solide croissance organique à travers l'ensemble du portefeuille, les acquisitions ayant contribué à près de 2 points de pourcentage de cette hausse.

Face à la croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant a bondi de 31,1 % pour s'établir à 304 millions d'euros au cours du premier trimestre. La marge correspondante est restée largement stable à 35,2 % (trimestre de l'exercice précédent : 35,4 %) malgré l'impact des effets de change négatifs. Le résultat net courant a progressé de 34,4 % à 203 millions d'euros et le résultat net courant par action s'élève à 2,21 euros (trimestre de l'exercice précédent : 1,64 euro).

La direction confirme ses prévisions pour l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15 % et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à deux points de pourcentage. La marge d'EBITDA courant de l'entreprise est anticipée à plus de 35 % cette année.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5 % et le ratio d'investissement net / EBITDA courant devrait se situer à près de 0,2 à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte d'autres acquisitions potentielles.