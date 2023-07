Sartorius Stedim Biotech conclut l'acquisition de Polyplus

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech a conclu avec succès l'acquisition de l'entreprise française Polyplus. La transaction a été achevée le 18 juillet, après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires.

Polyplus est un fournisseur de premier plan de technologies innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques. Les plasmides et réactifs de transfection Polyplus sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux. L'entreprise a développé son champ d'expertise au-delà de ce domaine grâce à l'acquisition de technologies voisines telles que la conception de plasmides et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

En séance, l'action Sartorius Stedim Biotech gagne 1,5% à 232,5 euros.