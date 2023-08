Sartorius Stedim Biotech : ajustements à la clé

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech retombe de 1,7% à 265,80 euros ce vendredi, malgré le Credit Suisse qui reste "neutre" sur le dossier, mais avec un cours cible qui passe de 250 à 280 euros. Le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires avait diminué de 18,5% à taux de change constant au premier semestre (baisse organique : - 19,6%, baisse déclarée : - 18,7%), pour atteindre 1.402 millions d'euros, par rapport au niveau élevé de l'exercice précédent. En excluant les activités liées au Covid-19, la baisse à taux de change constant se situe légèrement au-dessus de 10 %. Les prises de commandes ont reculé de 37,2 % à taux de change constant (baisse déclarée : -37,5 %) pour atteindre 1.142 millions d'euros.

Au cours du premier semestre, l'EBITDA courant a diminué de 31,5%, s'établissant à 416 millions d'euros, principalement en raison de l'évolution du volume. La marge correspondante s'est montée à 29,7%, contre 35,2% pour la même période de l'exercice précédent. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant s'est élevé à 242 millions d'euros, contre 405 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action s'élève à 2,62 euros (même période de l'exercice précédent : 4,40 euros).

Prévisions confirmées

La direction a malgré tout confirmé les prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour 2023, qui avaient été corrigées mi-juin... En conséquence, la direction s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires diminue d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines pour l'ensemble de l'exercice ; si l'on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d'affaires diminuerait d'un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines.

Selon les prévisions, les acquisitions, dont celle de Polyplus, devraient contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires (sans Polyplus 1 point de pourcentage). La marge d'EBITDA courant devrait être de l'ordre de 30% (exercice précédent : 35%). L'effet de marge positif de l'acquisition de Polyplus ne devrait pas avoir d'incidence significative à cet égard, dans la mesure où il a été enregistré dans le courant de l'année.

Le ratio d'investissement en 2023 devrait se situer à près de 15 % et le ratio endettement net / EBITDA courant à légèrement inférieur à 4. Ces prévisions tiennent compte de l'acquisition de Polyplus, mais pas de potentielles acquisitions futures...