Sartorius Stedim Biotech a placé avec succès 5.150.215 actions auprès d'investisseurs institutionnels

(Boursier.com) — Sartorius Stedim Biotech S.A. a placé avec succès 5.150.215 actions auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé international par voie de construction d'un livre d'ordres accéléré.

Les actions nouvelles seront émisses dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à un prix de 233 euros par action soit un montant brut de 1.200.000.095 euros avant déduction des commissions et des dépenses.

Résultats de l'Augmentation de Capital

*Montant total de l'émission : 1.200.000.095 euros.

*Prix de souscription : 233,00 euros (dont 0,20 euro de valeur nominale et 232,80 euros de prime d'émission).

*Décote : 5,42% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse.

*Nombre d'actions nouvelles à émettre : 5.150.215, soit 5,6% du capital de l'Emetteur (avant émission).

*Date d'émission : le 9 février 2024.

*Cotation : marché réglementé d'Euronext Paris.

Utilisation des produits

L'émetteur a l'intention d'utiliser les produits nets de l'Augmentation de Capital pour accélérer son désendettement au-delà de la forte génération de trésorerie interne et de renforcer sa flexibilité stratégique globale. A la date de reporting du 31 décembre 2023, les prêts d'actionnaires en cours au sein du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élevaient à environ 3,56 milliards d'euros, avec des maturités initiales s'échelonnant de 2026 à 2035 et des taux d'intérêts compris entre environ 3,5% et 4,9%.

L'Emetteur a l'intention d'allouer au moins les deux tiers des produits nets de l'Augmentation de Capital afin de partiellement rembourser prêts d'actionnaires consentis par l'actionnaire majoritaire de l'Emetteur, Sartorius Aktiengesellschaft ("Sartorius AG"), et sa filiale, Sartorius Finance B.V.à l'Emetteur et sa filiale, Sartorius Stedim Biotech GmbH. Le solde, le cas échéant, serait affecté aux besoins généraux de l'Emetteur. Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d'environ 1.5x au titre de la date de reporting la plus récente.

Intention des actionnaires

Conformément à son intention, Sartorius AG a souscrit pour un montant d'environ 400 millions d'euros, représentant environ un tiers de l'Augmentation de Capital et détiendra 71,5% du capital social de l'émetteur à l'issue de l'Augmentation de Capital.

Sartorius AG a également procédé concomitamment au placement d'actions de préférence auto-détenues de Sartorius AG pour un montant d'environ 200 millions euros, par voie de placement privé.