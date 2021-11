Sartorius développe ses activités en France et investit 100 ME à horizon 2025

(Boursier.com) — A fin décembre 2020, le groupe Sartorius en France comptait près de 1.100 collaborateurs en CDI répartis sur 4 sites : Aubagne, Cergy, Dourdan et Lourdes. Avec un investissement total de 100 millions d'euros entre 2021 et 2025, Sartorius prévoit des projets d'expansion et de modernisation de ses sites de production à Aubagne, Cergy et Lourdes dont :

-La création de 4.000 m(2) de salles blanches additionnelles aux 5.000 m(2) existants ;

-Le déploiement de nouveaux laboratoires de 'R&D' de près de 2.000 m(2) pour renforcer ses capacités d'innovation ;

-La modernisation des plateformes logistiques et la construction de plus de 10 000 m(2) d'entrepôts de stockage ;

-La digitalisation et l'automatisation des équipements pour augmenter ses capacités et sa compétitivité.

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie, commente : "Avec ce plan de développement, Sartorius est un exemple concret de ce que nous souhaitons pour notre industrie de santé. Notre objectif, c'est de pouvoir produire sur notre sol les produits et dispositifs médicaux stratégiques en cas de crise, mais aussi d'investir pour l'avenir et d'être à la pointe des biothérapies de demain. C'est ainsi que nous protègerons nos concitoyens et ferons de la France la nation la plus innovante d'Europe en matière d'industrie de santé.".

Ces engagements permettront à l'entreprise de gagner en performance pour être encore innovante et ainsi répondre à la forte demande du marché. C'est dans ce contexte que Sartorius affiche son ambition : accélérer et développer significativement les capacités de ses sites en France.

"Nous accompagnons nos clients du secteur biopharmaceutique dans une nouvelle phase caractérisée par un rythme d'innovation élevé, des investissements substantiels dans leurs opérations et de leurs exigences croissantes envers nous. Nous soutenons leurs efforts en augmentant de manière significative nos capacités et en améliorant les délais de livraison. Les investissements dans nos installations françaises renforceront nos capacités industrielles dans l'hexagone et assureront ainsi l'avenir à long terme de nos activités" a commenté Luc Burgard, Directeur Général de Sartorius Stedim FMT et Responsable des Opérations de la division Bioprocess Solutions de Sartorius.

Sartorius en France prévoit de créer jusqu'à 400 emplois entre 2021 et 2025

Pour soutenir ses projets de développement, l'entreprise créera jusqu'à 400 emplois en CDI sur ses 4 sites français entre 2021 et 2025. La croissance du groupe nécessite d'attirer de nouveaux talents dans les domaines des Opérations (responsables de production, conducteurs de ligne, techniciens de maintenance, responsables amélioration continue, etc.), du Développement Produits (ingénieurs, analystes de données, etc.), du Marketing. Enfin, Sartorius accompagnera ses équipes dans le développement de ses compétences, notamment dans les phases d'automatisation et de digitalisation des équipements sur lesquels elles seront amenées à travailler.

"Par ces nouveaux investissements, Sartorius s'engage pleinement et renforce ainsi sa position de partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la recherche en sciences de la vie dans l'hexagone" a déclaré Olivier Guitard, Directeur Général de Sartorius Stedim FMT et Responsable du contrôle de gestion de la division Bioprocess Solutions de Sartorius.