Sapmer vend ses trois thoniers sous pavillon mauricien

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Sapmer s'établit à 78,6 millions d'euros.

L'activité pêcherie, comprenant la pêche australe -pêche à la légine et pêche à la langouste- et la pêche au thon tropical -ventes de thon brut-, représentent 96% du chiffre d'affaires total. Il est en croissance de +8%.

Le chiffre d'affaires de la pêcherie légine est en augmentation de 10% malgré un léger tassement des prix. Le chiffre d'affaires de la langouste est aussi en hausse de 7%. Il bénéficie d'un niveau de prix de vente favorable.

Le chiffre d'affaires de la pêcherie thon est en croissance de 7%, grâce aux très bonnes performances opérationnelles des 3 thoniers sous pavillon français ainsi qu'à une amélioration des prix de vente. En revanche, la baisse brutale des quotas de thon alloués par les autorités mauriciennes aux thoniers Sapmer ainsi que de nouvelles contraintes réglementaires inédites ont fortement pesé sur les performances de pêche des thoniers sous pavillon mauricien, sur leur chiffre d'affaires et sur leur rentabilité.

Le chiffre d'affaires de l'activité valorisation pâtit du défaut d'approvisionnement en matière première dont Sapmer a besoin pour réaliser les produits premiums valorisés dans son unité de production à Maurice. Ces difficultés d'approvisionnement tiennent aux difficultés rencontrées par ses thoniers mauriciens. Le chiffre d'affaires de cette activité est ainsi en baisse de -56%. En revanche, les ventes directes réalisées dans le comptoir de vente à la Réunion continuent d'enregistrer une croissance à deux chiffres.

L'Excèdent Brut d'Exploitation réalisé s'élève à 10 ME tandis que le résultat opérationnel s'établit à 4,3 ME.

La société génère un résultat de 0,8 ME au 1er semestre (6,7 ME au 1er semestre 2022).

Structure bilancielle

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de la Sapmer s'établissent à 54,3 ME. La dette financière est de 90,6 ME, en baisse de 7,7 ME. La trésorerie au 30 juin est de +2,4 ME.

Perspectives

L'impact des performances opérationnelles des 3 thoniers sous pavillon mauricien sur la rentabilité du groupe restera défavorable jusqu'à la fin de l'année 2023.

En conséquence, Sapmer s'apprête à céder ses trois thoniers sous pavillon mauricien. La société a déjà signé un protocole d'accord avec le potentiel acquéreur spécialisé dans la pêche au thon en Amérique du Sud pour la cession des 3 thoniers sous pavillon mauricien. La livraison des trois navires devrait intervenir entre novembre 2023 et janvier 2024, sous réserve de la levée des conditions suspensives.

Désormais, Sapmer entend conforter sa position d'acteur de référence de la pêche durable et responsable en s'appuyant sur une flotte performante et 100% française constituée de 3 thoniers senneurs, 4 palangriers et 1 caseyeur.