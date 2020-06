Sapmer : une perte de 4,6 ME en 2019

Sapmer : une perte de 4,6 ME en 2019









Crédit photo © Sapmer

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'activité pêcherie de Sapmer recule de 10% en 2019, à 165,3 millions d'euros en données publiées. Le prix de vente s'est révélé historiquement bas sur les pêcheries de thon et de légine. En revanche, l'activité valorisation enregistre une croissance de +3,5%, confirmant ainsi la nécessité d'accélérer l'évolution de l'entreprise vers un modèle intégré afin, notamment, d'être moins dépendant des cycles du thon brut.

L'activité pêcherie représente 88% du chiffre d'affaires total de la période. Entre le S2 2019 et le S1 2019, l'activité a connu une baisse de chiffre d'affaires de 10 ME. Sur la langouste, le chiffre d'affaires est en retrait de -3,3% par rapport à 2018 et celui de légine diminue de -1,6%.

Les volumes de thon brut sont satisfaisants mais en recul par rapport à 2018 (-8,2%). Les prix du thon brut ont connu une très forte dégradation notamment au cours du S2, conséquence de pêches exceptionnellement abondantes dans le Pacifique et d'un mix de pêche défavorable. Sur l'année, le chiffre d'affaires thon brut diminue de plus de 15%.

Malgré des volumes de ventes en légère baisse (-1,8%), le chiffre d'affaires de l'activité valorisation augmente grâce à la hausse du prix moyen de vente pour la 5ième année consécutive. L'amélioration continue du process conformément à la stratégie du groupe permet d'offrir à ses clients une qualité supérieure de ses produits valorisés.

L'activité pêcherie enregistre une marge opérationnelle en net recul par rapport à 2018, avec un résultat opérationnel de 5,1 ME en publié (-1,3 ME hors impact IFRS 16 contre +16 ME en 2018) Les trois pêcheries sont en baisse, mai l'activité thonière qui connaît la plus forte diminution.

La société génère un résultat net négatif de -4,6 ME.

Situation financière

Hors IFRS 16, les capitaux propres s'établissent à 77,9 ME et la dette financière nette diminue à 53,9 ME. Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 0,7.

En prenant en compte l'application de la norme IFRS 16, les capitaux propres s'établissent à 80,4 ME. La dette financière intègre les loyers futurs (au titre de l'obligation de paiement des loyers). La dette financière nette s'élève ainsi à 124,6 ME. Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 1,5.

Perspectives

Dans ce contexte inédit, et au vu de l'incertitude quant à la durée des effets de cette crise sur le plan économique, des mesures internes ont été engagées par le groupe.

L'ensemble des solutions ont visé à protéger d'abord les équipes à terre et en mer du risque sanitaire, puis l'entreprise elle-même afin de participer à la future reprise des marchés aux fondamentaux solides et ainsi poursuivre la mission première de Sapmer : proposer des ressources marines protégées par des quotas aux consommateurs finaux amateurs de poissons, bons pour la santé, sauvages, premium, 100% naturels avec une traçabilité du bateau jusqu'à chez eux.