Sapmer : toutes les pêcheries sont en croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de la Sapmer pour le 1er semestre 2022 se monte à 76,2 millions d'euros. L'activité pêcherie, comprenant la pêche australe et les ventes de thon brut, représente 91% du chiffre d'affaires. Elle est en croissance de +25%.

A17,5 ME, l'Excèdent Brut d'Exploitation revient à un niveau d'avant crise covid tandis que le résultat opérationnel s'établit à 12,1 ME.

Après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices, la société génère un résultat net part du groupe de +6,7 ME.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'établissent à 54,2 ME. La dette financière est de 107,1 ME, en baisse de 5,3 ME. La trésorerie au 30 juin 2022 est de +7,8 ME.

Perspectives

Les marchés finaux sur lesquels évolue le groupe continuent de bien se maintenir malgré le contexte international incertain. L'entreprise reste par ailleurs vigilante quant à l'évolution de l'inflation qui impacte toute sa structure de coûts.

"Au 1er semestre 2022, la Sapmer enregistre des résultats en croissance sur toutes ses pêcheries, en ligne avec les bons résultats du S2 2021 et ce malgré les tensions inflationnistes apparues ces derniers mois. Ces bons résultats, qui permettent au groupe de retrouver un niveau de performance d'avant crise covid, s'expliquent notamment par la bonne tenue de nos opérations et la solidité des marchés finaux sur lesquels nous opérons. Ces résultats viennent valider les orientations stratégiques prises par le groupe, notamment le rééquilibrage entre pêche australe et pêche tropicale, et j'en suis particulièrement satisfait. Cette performance est le fruit des efforts et du talent de nos équipes en mer et sur terre, tous mobilisés au service de notre ambition : promouvoir une pêche durable pour faire rayonner nos produits d'exception", indique Adrien de Chomereau, Président Directeur Général de la Sapmer