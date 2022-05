Sapmer résorbe sa perte en 2021

(Boursier.com) — La société réunionnaise Sapmer réalise un chiffre d'affaires de 147,6 millions d'euros sur l'exercice 2021. Il est en croissance de +30,9% par rapport à 2020 (112,7 ME en 2020). Il est en retrait par rapport au niveau d'avant crise en raison d'un 1er semestre encore très fortement marqué par la crise Covid avec un prix de la légine bas et nombreux jours de pêche de perdus, et de la réduction de la flotte thonière de deux thoniers au milieu du second semestre.

Le groupe Sapmer a réalisé 37% de son chiffre d'affaires en Asie, 29% dans l'océan Indien, 17% en Europe et 17% dans le reste du monde.

Le second semestre 2021 matérialise la reprise pour Sapmer, 24 mois après la crise sur les prix du thon brut du second semestre 2019, suivie par la crise covid dès février 2020 qui a eu un fort impact tant sur les opérations de pêche des 3 pêcheries que sur les marchés pendant près de 18 mois. Les comptes de l'exercice 2021 reflètent ainsi un premier semestre dans la continuité de l'année 2020 marquée par le covid, puis un second semestre de reprise franche de l'activité sur les pêcheries australe et thonière. Ces comptes intègrent également la sortie de flotte de deux thoniers, qui a engendré des impacts comptables défavorables sur le compte de résultat, mais permet par ailleurs un désendettement conséquent et surtout un rééquilibrage de la flotte entre les pêcheries du groupe.

L'Excédent Brut d'Exploitation 2021 est de 15,6 ME, soit 11% du chiffre d'affaires. Il a été réalisé essentiellement sur le second semestre. Il est en hausse de 19,8 ME par rapport à l'exercice 2020.

Le groupe enregistre par ailleurs des dépréciations d'actifs exceptionnelles, conséquence de la sortie de flotte de deux thoniers ainsi que la dépréciation enregistrée sur un de ses thoniers qui n'est plus en exploitation depuis janvier 2020.

Alors que la parité euro/dollars en fin d'année 2020 avait permis de constater dans le résultat financier un gain de change de 4,7 ME, Sapmer enregistre en 2021, une perte de change de 3,8 M résultant de l'appréciation du dollar.

L'entreprise a bénéficié lors du second semestre du dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits lui permettant d'être remboursé de 1,65 ME d'impôt sur le résultat.

La société génère ainsi un résultat net positif de +4,9 ME sur le second semestre et négatif de -8,4 ME sur l'exercice 2021 entier (-24,5 ME en2020) .

Structure financière

Les capitaux propres de Sapmer s'établissent à 47,4 ME et la dette financière nette à 106,9 ME (130,9 ME fin 2020). L'entreprise constate ainsi un désendettement de 24 ME sur l'exercice. Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 2,3x.

Perspectives

Les marchés finaux, sur lesquels Sapmer occupe une position de leader, démontrent au cours du second semestre leurs reprises et ainsi leurs solidités sur le long terme. Les défis sur le plan opérationnel ont été relevés tout au long de la crise et les conditions d'exploitation continuent de s'améliorer.

"La mobilisation et la résilience de toutes les équipes Sapmer et de ses partenaires au cours des 24 derniers mois permettent au groupe d'être en situation de maintenir sa position de leader français sur ses marchés premium aux fondamentaux solides et de long terme", commente Adrien de Chomereau, président directeur général de la Sapmer.