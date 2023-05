Sapmer redevient bénéficiaire et poursuit son désendettement

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022, le groupe réunionnais Sapmer a réalisé un chiffre d'affaires de 163,2 millions d'euros en croissance de +10,6% par rapport à 2021. Les trois pêcheries ont bénéficié de bonnes performances opérationnelles et de conditions de marché favorables. L'activité valorisation, qui avait moins souffert de la période covid, est quasi-stable.

Le groupe Sapmer a réalisé 39% de son chiffre d'affaires en Asie, 29% dans l'océan Indien, 15% en Europe et 17% dans le reste du monde.

L'Excédent Brut d'Exploitation 2022 est en forte hausse, à 33,2 ME, soit 20% du chiffre d'affaires. Il reflète une performance opérationnelle solide malgré une augmentation des coûts de gasoil de 50%, alors même que la consommation du groupe a baissé de 10,5%.

Le groupe enregistre par ailleurs des dépréciations d'actifs exceptionnelles pour refléter la valeur de marché des thoniers, notamment celui qui n'est plus en exploitation depuis janvier 2020.

Le résultat financier est en nette amélioration grâce au désendettement qui continue, à la sortie de flotte de deux thoniers au milieu du second semestre 2021 et à des pertes de changes moins importantes qu'en 2021. La Sapmer génère un résultat net positif de +5,8 ME sur l'exercice 2022 (-8,4 ME en 2021).

Les capitaux propres s'établissent à 53,6 ME, et la dette financière nette à 92,9 ME (106,9 ME fin 2021). L'entreprise constate un désendettement de 14 ME sur l'exercice (38 ME sur deux ans). Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 1,7x.

Perspectives

Le socle des activités de pêche est la bonne gestion des ressources et le niveau des quotas de pêche alloués par navire. Chacune des trois pêcheries de Sapmer a connu ces dernières années des évolutions. Après les récentes ouvertures des pêcheries de légine et de langouste à des navires tiers supplémentaires, le groupe Sapmer est en attente de visibilité sur le niveau de quota de ses thoniers sous pavillon mauricien. Il sera prochainement décidé par les autorités mauriciennes pour l'année 2023 et les années futures.

La stabilité attendue des cadres réglementaires de nos différentes pêcheries doit nous permettre de nous inscrire dans des perspectives de long terme et ainsi de renouveler nos navires. L'objectif est de disposer de bateaux toujours plus performants, sobres et respectueux de l'environnement exceptionnel dans lequel ils évoluent, et ainsi de pouvoir offrir des produits durables et premium à nos clients tant en local qu'à l'international.