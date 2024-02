Sapmer : augmentation de capital réservée de 20 ME approuvée par le conseil d'administration

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de SAPMER a pris connaissance de l'accord entre JACCAR Holdings et Cana Tera pour la reprise par cette dernière des 94,4 % des actions Sapmer Investissements.

L'homologation de l'accord entre JACCAR Holdings, Cana Tera, SAPMER et les banques du Groupe est intervenue le 21 février 2024, et conduira au transfert des titres Sapmer Investissements à Cana Tera. Outre un moratoire de remboursement de deux ans des prêts à long et moyen terme et l'étalement des remboursements sur 5 ans, l'accord prévoit la réalisation d'une augmentation de capital réservée de SAPMER SA d'un montant de 20 ME, au prix de 7,72 euros par action, représentant une décote de -20,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois précédent l'annonce de l'opération le 5 février dernier, soit une valorisation de l'entreprise de 27 ME.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'engagements de souscription à hauteur des 20 millions prévus de la part d'acteurs réunionnais. La réalisation d'une telle augmentation de capital emporterait une dilution des actionnaires existants de 43%.

Le conseil d'administration a approuvé le principe de cette augmentation de capital de la SAPMER. Il se réunira à nouveau dès lors que l'ensemble des derniers paramètres de cette augmentation de capital seront définitivement arrêtés et convoquera alors une assemblée générale mixte prévue courant avril 2024 qui sera appelée à se prononcer sur l'approbation de l'opération.

Le conseil d'administration constate que cette opération n'entrainera pas de changement de contrôle de la SAPMER et se réjouit de voir la SAPMER conserver et accroitre à cette occasion son ancrage réunionnais et sa capacité de poursuive son développement.