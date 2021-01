SAP : prévisions prudentes après un solide exercice 2020

SAP : prévisions prudentes après un solide exercice 2020







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SAP gagne du terrain à Francfort (+1,4%) après la publication de ses résultats préliminaires 2020. Le géant allemand des logiciels d'entreprise devrait enregistrer un cash-flow opérationnel d'environ 7 MdsE (quasiment multiplié par deux) et un free cash-flow d'environ 5,9 MdsE, significativement supérieur à ses prévisions. Les recettes issues du cloud sont attendues en hausse de 17% à 8,08 milliards d'euros (normes IFRS) alors que les revenus tirés des licences de logiciels et du support devraient diminuer de 6% à 15,15 MdsE. Le chiffre d'affaires total est anticipé à 27,34 MdsE, en retrait de 1%. Le résultat opérationnel devrait bondir de 48% à 6,62 MdsE (+4% à change constant en non-IFRS).

"Dans un environnement particulièrement difficile, 2020 a été une année record en termes de flux de trésorerie pour chaque trimestre et pour l'ensemble de l'année. Nos revenus supérieurs aux prévisions, combinés à notre réaction rapide en matière de coûts, ont permis de dégager un bénéfice d'exploitation élevé. Le passage accéléré de SAP au "cloud" va favoriser une croissance durable à long terme tout en augmentant considérablement la résilience et la prévisibilité de notre entreprise", déclare Luka Mucic, directeur financier.

SAP s'attend à réaliser en 2021 un profit opérationnel ajusté compris entre 7,8 et 8,2 MdsE pour des revenus tirés du cloud et des logiciels allant de 23,3 à 23,8 MdsE, soit en hausse de 0 à 2% à change constant. "Ces perspectives supposent que la crise du Covid-19 commencera à s'atténuer à mesure que les programmes de vaccins se déploieront dans le monde, ce qui conduira à une amélioration progressive de l'environnement de la demande au cours du second semestre 2021", précise la société.