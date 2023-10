SAP comme jamais ?

(Boursier.com) — SAP , le colosse allemand des logiciels de gestion d'entreprise, gagne 4,6% en bourse ce jeudi vers les 127 euros. Également coté à Wall Street, le titre est attendu en hausse de 5%. Pour son troisième trimestre, le groupe a affiché des revenus cloud en croissance de 16% et même 23% à devises constantes. Le backlog cloud actuel atteint 12,3 milliards d'euros, en augmentation de 19% (+25% à devises constantes). Les revenus trimestriels totalisent 7,74 milliards d'euros, en augmentation de 4% en glissement annuel et de 9% à devises constantes. Les revenus cloud atteignent 3,47 milliards d'euros, alors que les revenus licences et support ressortent à 3,21 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel augmente de 11% à 1,72 milliard d'euros. Le bénéfice opérationnel ajusté grimpe de 10% à 2,28 milliards. Le bénéfice après imposition a plus que doublé à 1,27 milliard d'euros. Sur une base ajustée, il progresse encore de 34% à 1,69 milliard. Le bpa dilué atteint 1,08 euro.

Pour l'année 2023, SAP anticipe toujours des revenus cloud de 14 à 14,2 milliards à devises constantes, en croissance de 23 à 24%, des revenus cloud et software de 27-27,4 milliards à devises constantes, un bénéfice opérationnel ajusté à devises constantes de 8,65-8,95 milliards, et un free cash flow de 4,9 milliards d'euros.