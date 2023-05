Santé : nouvelle opération de M&A

(Boursier.com) — Nouvelle opération dans le secteur pharmaceutique. Un consortium comprenant Elliott Investment Management, Patient Square Capital et Veritas Capital a accepté de débourser environ 4,4 milliards de dollars pour mettre la main sur Syneos Health. L'opération valorise Syneos 7,1 milliards de dollars, dette comprise. Le consortium a offert 43$ par titre en cash, soit une prime de 24% sur le cours de clôture précédant l'annonce d'une vente potentielle en février, pour racheter la société spécialisée dans les essais cliniques. Le rachat devrait être finalisé au cours du second semestre de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorisations réglementaires habituelles. Syneos devrait conserver son siège social à Morrisville, en Caroline du Nord.