Santé animale : Virbac rit, Vetoquinol pleure

(Boursier.com) — Chemin opposé pour Virbac et Vetoquinol. Le premier bondit de 4,6% à 264 euros en début de séance à Paris pendant que le second chute de 7,3% à 89 euros. La société azuréenne a fait état d'un chiffre d'affaires annuel à presque 1,22 milliard d'euros, en hausse de +14,3% (+9,6% hors effets de change), et a rehaussé ses objectifs 2022.

"L'exceptionnelle performance du dernier trimestre, inattendue sur un marché en fort ralentissement, nous permet de légèrement dépasser le haut de notre fourchette de chiffre d'affaires en 2022", souligne Virbac. Le groupe anticipe à présent une marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) autour de 15% à taux de change constants (entre 14% et 15% précédemment) et un désendettement autour de 35 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants (30 ME précédemment). Pour 2023, Virbac a confirmé sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.

Portzamparc ('achat') parle d'un excellent quatrième trimestre et rehausse son objectif de 308,2 à 320 euros. Malgré le ralentissement du marché, Virbac clôture 2022 en beauté et dépasse même légèrement sa guidance resserrée mi-octobre grâce à un effet de stockage constaté en décembre. La maison de bourse continue de penser que la décote d'environ 20% en VE/EBIT (vs. moyenne historique 15 ans) ne reflète clairement pas la qualité des fondamentaux.

Vetoquinol a lui enregistré un chiffre d'affaires de 540 ME en 2022, en progression de +3,6% à données publiées mais en repli de -0,8% à changes constants. Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol, commente : "l'effet Covid-19 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et en 2021. Cette tendance à long terme demeure, malgré un marché moins bien orienté en 2022. Notre stratégie centrée sur des segments ciblés du marché nous permettra de poursuivre une croissance rentable tirée par nos produits Essentiels".

Portzamparc évoque un trimestre inférieur aux attentes. Dans le prolongement du trimestre précédent, les ventes restent impactées par les baisses de volumes en "élevage". Concernant 2023, le management considère que les volumes pourraient conserver cette tendance sur l'ensemble du premier semestre. Après mise à jour de son modèle, le broker dégrade le titre à 'renforcer' et abaisse sa cible de 115,3 à 108,8 euros.