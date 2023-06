Santé animale : Virbac dopé par le rachat du Britannique Dechra

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Virbac bondit de 4,7% à 298,5 euros en matinée, dopé par l'actualité sectorielle. Dechra, le fabricant britannique de produits pharmaceutiques vétérinaires, va bien être racheté par le fonds suédois EQT pour 4,46 milliards de livres (5,19 milliards d'euros). Un montant revu en baisse de 4,8% par rapport à l'offre initiale du groupe scandinave après l'avertissement sur résultats dernièrement émis par la société britannique.

A l'issue de cette opération, entièrement en numéraire, EQT possèdera 74% de Dechra, la branche de capital-investissement du fonds souverain 'Abu Dhabi Investment Authority' détenant le reste. Malgré la révision de l'offre, la proposition de rachat matérialise une prime de 44% par rapport au cours de clôture de Dechra du 12 avril, la veille de l'annonce par les sociétés d'une éventuelle prise de contrôle.

"Avec l'accélération de l'innovation médicale et l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, le secteur de la santé animale devrait bénéficier d'une croissance à long terme et nous pensons que Dechra est bien positionnée pour participer à cette opportunité importante", a déclaré Anthony Santospirito, associé chez EQT. Les nouveaux propriétaires ont indiqué qu'ils prévoyaient de soutenir la direction actuelle de Dechra, qui recommande à l'unanimité l'offre, pour accélérer le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise, notamment par des investissements dans le pipeline et des acquisitions.