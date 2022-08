Sanofi : Xenpozyme (olipudase alfa-rpcp) approuvé par la FDA

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Xenpozyme (olipudase alfa-rpcp) pour le traitement des manifestations non neurologiques du déficit en sphingomyélinase acide de l'adulte et de l'enfant.

Xenpozyme est le premier médicament indiqué expressément pour le traitement du déficit en sphingomyélinase acide et le seul actuellement approuvé dans cette indication.

Bill Sibold, Vice-Président Exécutif, Responsable, Médecine de spécialités chez Sanofi, a déclaré : "Les équipes de Sanofi s'emploient à redonner espoir aux patients présentant un déficit en sphingomyélinase acide et à leurs familles. Il s'agit d'une maladie dévastatrice et extrêmement rare qui affecte les adultes et les enfants. L'approbation de Xenpozyme est l'aboutissement d'un travail audacieux de recherche et développement et de notre engagement indéfectible aux côtés de cette communauté de patients trop longtemps laissée pour compte".

Traditionnellement connu sous le nom de maladie de Niemann-Pick de type A, de type A/B et de type B, le déficit en sphingomyélinase acide est une maladie génétique extrêmement rare, évolutive, assortie d'une morbi-mortalité importante. Selon les estimations, moins de 120 patients seraient atteints de cette maladie aux États-Unis. Environ deux-tiers d'entre eux sont des enfants.

Les signes et symptômes du déficit en sphingomyélinase acide peuvent se traduire par une augmentation du volume de la rate ou du foie, des difficultés respiratoires, des infections pulmonaires, des ecchymoses ou saignements inhabituels, entre autres manifestations de la maladie. Jusqu'à présent, sa prise en charge se limitait à un traitement symptomatique et à un suivi rapproché des éventuelles complications de la maladie.