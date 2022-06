Sanofi : Vaccin COVID-19 Bêta de Sanofi-GSK, succès de la première étude d'efficacité contre Omicron

(Boursier.com) — Sanofi et GSK annoncent aujourd'hui les données positives de l'essai de leur vaccin bivalent D614 et Bêta (B.1.351). Le vaccin de Sanofi-GSK est le premier candidat à démontrer son efficacité, dans le cadre d'un essai contrôlé par placebo et dans un contexte de circulation élevée du variant Omicron. Le vaccin a présenté un profil de sécurité et de tolérance favorable.

En début de mois, Sanofi a annoncé les données positives de deux essais de son candidat-vaccin de rappel nouvelle génération contre la COVID-19 formulé avec l'antigène du variant Bêta et l'adjuvant à usage pandémique de GSK. L'ensemble de ces données, qui sera soumis aux autorités réglementaires, conforte le potentiel du vaccin de rappel de nouvelle génération de Sanofi-GSK contenant l'antigène Bêta de constituer une réponse pertinente aux besoins de santé publique.

Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif, Vaccins de Sanofi a comenté : "Les résultats d'aujourd'hui démontrent que l'antigène Bêta a le potentiel de conférer une protection étendue contre de multiples souches à l'origine de la COVID-19. Conjugués aux données d'immunogénicité relatives à notre vaccin de rappel Bêta, ces résultats nous donnent d'excellentes raisons de penser que, dans un monde où les populations ont été largement infectées par le SARS-CoV-2, un vaccin de rappel Bêta nouvelle génération pourrait protéger contre les variants du virus, comme Omicron. L'ARN messager a prouvé sa rapidité de mise à disposition ; nous démontrons ici l'efficacité que notre plateforme de protéines recombinantes peut offrir au monde. Nous sommes impatients de compléter nos soumissions aux organismes réglementaires et prêts à contribuer aux campagnes de vaccination en cours avec notre rappel de nouvelle génération."

Pour Roger Connor, Président, GSK Vaccines, "Ces données positives montrent l'efficacité de notre candidat vaccin bivalent adjuvanté à base de protéines dans un environnement où la circulation du variant Omicron est élevée. Notre candidat vaccin a le potentiel d'apporter une contribution importante à la santé publique au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Nous attendons avec impatience les discussions avec les autorités réglementaires dans le but de rendre notre candidat vaccin disponible plus tard cette année."