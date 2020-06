Sanofi va présenter les résultats de phase III de l'avalglucosidase alpha chez des patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe

(Boursier.com) — Sanofi annonce la tenue d'une session scientifique virtuelle pour présenter les données de l'essai de phase III COMET consacré à l'avalglucosidase alpha, son enzymothérapie substitutive expérimentale pour le traitement de la forme tardive de la maladie de Pompe.

Réservée aux professionnels de santé et à la presse médicale, cette session comprendra une présentation des données de l'essai par le docteur Jordi Diaz-Manera, Ph.D., Professeur, Maladies neuromusculaires, Médecine translationnelle et Génétique au Centre John Walton de recherche sur les dystrophies musculaires de l'Université de Newcastle (Royaume-Uni) et à l'Unité des maladies neuromusculaires du Département de neurologie de l'Hôpital de la Santa Creu à Barcelone, en Espagne.

Cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses animée par le docteur Alaa Hamed, MPH, MBA, Responsable Monde, Affaires Médicales, Maladies rares de Sanofi. Le docteur Kristina An Haack, Responsable de projet global, Maladie de Pompe, Développement clinique, Maladies rares de Sanofi sera également présente pour répondre aux questions sur le plan de l'essai clinique et le programme de développement clinique.

Approuvée par les auteurs de l'essai COMET, cette session scientifique est organisée en raison du report du Congrès international sur les maladies neuromusculaires (ICNMD) prévu juillet 2020 causé par la pandémie de COVID-19, au cours duquel les données de l'essai de phase III COMET devaient être présentées. La participation à la session scientifique du 16 juin 2020 nécessite une pré-inscription...

La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé le statut de thérapie révolutionnaire à l'avalglucosidase alfa dans le traitement des patients atteints de la maladie de Pompe. La désignation de thérapie révolutionnaire permet d'accélérer le développement et l'examen de médicaments ciblant des affections graves ou potentiellement mortelles. Les médicaments répondant à cette désignation doivent présenter des preuves cliniques préliminaires d'une amélioration substantielle de leur principal critère d'évaluation clinique par rapport aux thérapies disponibles ou à un placebo lorsqu'il n'y a pas de thérapie alternative.

À propos de la maladie de Pompe

La maladie de Pompe est causée par l'absence ou le fonctionnement anormal de l'enzyme lysosomale alpha-glucosidase acide (GAA), entraînant l'accumulation de glycogène dans les muscles, en particulier les muscles proximaux et ceux du diaphragme, et pouvant provoquer des dommages musculaires progressifs et irréversibles. Cette maladie rare affecte environ 50.000 personnes dans le monde selon les estimations et peut se manifester à tout âge, pendant l'enfance comme à l'âge adulte.

La maladie de Pompe est le plus souvent distinguée selon sa forme - tardive ou infantile. La forme tardive peut se manifester à tout moment entre l'âge d'un an à l'âge adulte. Ses principaux symptômes sont une atteinte respiratoire et des faiblesses musculaires qui entraînent des troubles de la mobilité. Les patients ont souvent besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer et d'une assistance respiratoire mécanique. L'insuffisance respiratoire est la cause la plus fréquente de décès chez les patients atteints de cette maladie. Lorsque les symptômes de la maladie de Pompe se manifestent avant l'âge d'un an, avec atteinte cardiaque et faiblesse des muscles du squelette, il s'agit de la forme dite infantile.