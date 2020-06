Sanofi va lever des fonds auprès de ses salariés à 70,67 euros l'action

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi lancera "Action 2020" le 8 juin 2020, son plan mondial d'actionnariat salarié. Il sera déployé dans près de 75 pays. La stratégie de Sanofi vise à délivrer de la croissance et créer de la valeur pour ses parties prenantes sur le long terme, tout en faisant de ses innovations des médicaments aptes à transformer la vie des patients. En procédant à une telle augmentation de capital, Sanofi souhaite associer davantage ses salariés, contributeurs clés de cette création de valeur, au développement et aux résultats futurs de l'entreprise.

Cette émission d'actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne groupe s'effectue à un prix de souscription est de 70,67 euros correspondant à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché d'Euronext Paris lors des 20 séances de Bourse précédant le 2 juin 2020.

Toute souscription par tranche de 5 actions dans le cadre de cette émission fera l'objet d'un abondement sous forme d'une action nouvelle. Les souscriptions égales ou supérieures à 20 actions donnent droit à 4 actions d'abondement. Les salariés pourront souscrire un maximum de 1.500 actions dans la limite d'un montant maximum de souscription n'excèdant pas 25% de leur rémunération brute annuelle.

Une condition d'éligibilité de 3 mois d'ancienneté à la date de clôture de la période de souscription sera appliquée. Les bénéficiaires pourront souscrire du 8 au 26 juin (inclus).

Le nombre maximum d'actions Sanofi pouvant être émises dans le cadre de cette offre s'élève à 6.269.231 actions, correspondant à une augmentation de capital maximum de 12.538.461 euros de nominal, soit 0,5% du capital social.

L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé fin juillet 2020. Ces actions seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Sanofi et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020. L'admission de ces actions aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital.

Les souscripteurs à l'offre devront conserver les actions ou les parts de FCPE correspondantes pendant une période d'environ 5 ans, soit jusqu'au 31 mai 2025, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.