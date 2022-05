Sanofi va distribuer un dividende de 3,3 euros et des actions Euroapi

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Sanofi s'est réunie le 3 mai à Paris Expo Porte de Versailles, sous la présidence de Serge Weinberg.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires.

L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021.

Dividende

L'Assemblée a décidé de distribuer un dividende annuel ordinaire de 3,33 euros par action ainsi qu'un dividende complémentaire en nature par remise d'actions Euroapi, à concurrence de 1 action Euroapi pour 23 actions Sanofi détenues.

La mise en paiement du dividende, tant pour la partie du dividende en numéraire que pour la partie du dividende en nature, interviendra le 10 mai 2022.

Au Conseil d'administration

L'Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Paul Hudson, Christophe Babule, Patrick Kron et de Gilles Schnepp, ainsi que la nomination de Carole Ferrand, Emile Voest et de Antoine Yver.

Sur proposition du Comité des Nominations, de la gouvernance et de la RSE, Carole Ferrand a été nommée membre du Comité d'audit, Barbara Lavernos membre du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, Wolfgang Laux membre du Comité des rémunérations, et Emile Voest et Antoine Yver membres du Comité scientifique.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration est composé de 16 administrateurs, dont 6 femmes et 2 administrateurs représentants les salariés. Il reste très majoritairement composé d'administrateurs indépendants.