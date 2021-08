Sanofi va acquérir Translate Bio et accélère le déploiement de la technologie de l'ARN messager

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'ambition de Sanofi d'accélérer l'application de la technologie de l'ARN messager (ARNm) au développement d'agents thérapeutiques et de vaccins, l'entreprise a conclu un accord définitif avec Translate Bio (NASDAQ : TBIO), une entreprise spécialisée dans le développement clinique de médicaments à ARN messager, aux termes duquel Sanofi va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Les Conseils d'administration de Sanofi et de Translate Bio ont approuvé cette transaction à l'unanimité.

"Translate Bio apporte une plateforme de technologie de l'ARNm et une solide expertise à notre recherche, renforçant ainsi notre capacité à explorer les promesses de cette technologie pour développer à la fois des vaccins et des médicaments qui seront les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique", a indiqué Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. "Une plateforme en pleine propriété nous permettra d'exploiter toutes les possibilités offertes par l'ARNm - un domaine qui connait une évolution très rapide. Nous serons également en mesure d'accélérer la conduite des programmes de développement que nous menons actuellement en partenariat. Notre objectif est de libérer le potentiel de l'ARNm dans d'autres domaines stratégiques, comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares, en plus des vaccins."

"Sanofi et Translate Bio partagent la même volonté d'innovation dans le domaine de l'ARNm. Grâce à l'expertise de longue date de Sanofi en matière de développement et de commercialisation, à l'échelle mondiale, de vaccins et de médicaments innovants, la technologie ARNm de Translate Bio est aujourd'hui mieux positionnée que jamais pour être mise encore plus rapidement à disposition des patients", a précisé Ronald Renaud, Directeur Général de Translate Bio. "L'équipe talentueuse et dévouée de Translate Bio a posé les bases d'une solide plateforme ARNm. Notre savoir-faire associé à celui de Sanofi nous a permis jusqu'à présent d'accomplir des progrès significatifs et nous pensons que cette acquisition renforcera la capacité de nos équipes à réaliser tout le potentiel de la technologie de l'ARNm."

En juin 2018, Sanofi et Translate Bio ont conclu un accord de collaboration et de licence exclusif afin de développer des vaccins à ARN messager ; cet accord a été étendu en 2020 au développement de vaccins contre des maladies infectieuses représentant une menace actuelle ou future. Deux essais cliniques de vaccins à ARNm sont en cours dans le cadre de cette collaboration : un essai de phase I/II d'un vaccin contre la COVID-19 dont les résultats sont attendus au troisième trimestre de 2021 et un essai de phase I d'un vaccin contre la grippe saisonnière à ARNm dont les résultats sont prévus au quatrième trimestre de 2021. Cette acquisition renforce la mise en place du Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm de Sanofi - premier du genre dans sa catégorie.

S'agissant des agents thérapeutiques, Translate Bio compte des molécules en développement précoce pour le traitement de la mucoviscidose et d'autres maladies pulmonaires rares. L'entreprise mène également des recherches sur les maladies hépatiques et sa plateforme MRTTM pourrait être appliquées au développement de différentes classes d'agents thérapeutiques, comme des anticorps ou des vaccins dans des domaines comme l'oncologie. L'acquisition récente de Tidal Therapeutics par Sanofi a par ailleurs étoffé les capacités de recherche de l'entreprise sur l'ARNm dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies inflammatoires. L'acquisition de Translate Bio donne un nouveau coup d'accélérateur aux initiatives engagées par Sanofi pour développer des médicaments transformateurs utilisant la technologie de l'ARNm.