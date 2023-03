Sanofi va acquérir Provention Bio

(Boursier.com) — Sanofi et Provention Bio Inc, une entreprise biopharmaceutique cotée en bourse basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d'intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1, ont conclu un accord en vertu duquel Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio, Inc., à raison 25 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains.

Cette opération permettra à Sanofi d'acquérir en pleine propriété un traitement innovant contre le diabète de type 1, premier de sa classe pharmacothérapeutique, qui viendra enrichir son portefeuille de médicaments en Médecine Générale et conforter son orientation stratégique au profit de produits présentant un profil bien différencié.

Approuvé aux États-Unis l'an dernier, TZIELD (teplizumab-mzwv) est le premier et le seul médicament indiqué pour retarder l'apparition du diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez l'adulte et l'enfant à partir de huit ans présentant un diabète de type 1 de stade 2.

Cette acquisition cadre avec les orientations stratégiques de Sanofi qui prévoient de fonder la croissance de l'entreprise sur les maladies immunitaires et les médicaments qui modifient leur évolution dans des domaines où les besoins thérapeutiques sont importants, ainsi que sur son expertise dans le diabète. Sanofi continuera d'utiliser ses capacités dans le diabète pour optimiser le potentiel transformateur de TZIELD, à l'échelle internationale et aux États-Unis, dans le but de retarder l'apparition du diabète de type 1 clinique chez environ 65 000 personnes chez lesquelles un diabète est diagnostiqué chaque année1. L'acquisition fait suite à un accord de co-promotion conclu avec Provention Bio qui permet déjà de proposer TZIELD aux patients ayant besoin de cette immunothérapie.

Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine Générale, de Sanofi : "L'acquisition de Provention Bio cadre parfaitement avec la mission de Sanofi visant à proposer des médicaments qui sont soit les premiers soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique, et à poursuivre les miracles de la science pour le bénéfice des patients. Combiné au savoir-faire de Sanofi, le pouvoir d'innovation et de transformation de Provention Bio nous donnera les moyens de transformer la vie des personnes à risque de diabète de type 1 clinique. Toute indication ou approbation supplémentaire et tout nouvel actif ajouté à notre portefeuille contribuent à stimuler notre enthousiasme. Compte tenu du partenariat que nous avons déjà noué avec Provention Bio et du travail complémentaire que nous avons mené dans la sphère du diabète et de l'immunologie, toutes les conditions sont réunies pour que cette opération et l'intégration de Provention Bio se déroulent dans les meilleures conditions possibles."